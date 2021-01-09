В России лавина накрыла горнолыжный комплекс: найдены тела жертв стихии

Спасатели нашли тела жертв лавины в Норильске / скриншот из видео

На месте схода лавины в Норильске в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" обнаружили тело ребенка, женщины и мужчины. Также спасателям удалось найти под снежными завалами подростка, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Предположительно, это сын погибшей женщины", — рассказала официальный представитель Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская в комментарии РИА Новости.

Она добавила, что лавина протащила один из домиков на 200 метров по склону.

Лавина сошла накануне, около 20:30 по московскому времени, в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная". Снегом засыпало несколько домиков, в одном из которых были люди. Спасателям удалось найти под снежными завалами подростка, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Затем обнаружили тело женщины 38 лет.

Чуть позже на месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины – это директор местной канатной дороги.

Как сообщает МК, мужчина с женой и двумя детьми остались в домике, когда с горы сошла снежная лавина. Старшего сына - 15-летнего Макара достали из-под снега живым. У него много переломов и сильное обморожение. Мальчика отправили в больницу Норильска.

Следователи возбудили уголовное дело.

В России сошла лавина – о чем сообщалось ранее:

Вечером 8 января в районе города Норильск (Россия, Краснодарский край) на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.

Тогда спасатели сообщали, что под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.