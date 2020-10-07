В России объявили в розыск Светлану Тихановскую

Светлана Тихановская не находится в международном розыске.
Бывший кандидат в президенты Беларуси, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории Российской Федерации. Появление анкеты Тихановской в базе данных российской правоохранительной системы случилось из-за того, что политика разыскивают в Беларуси.
Об этом стало известно из базы данных МВД России.
В частности, на сайте указаны дата рождения, национальность и место рождения Светланы Тихановской.
В рамках какого конкретно уголовного производства разыскивают Тихановскую – не указано.
Известно, что в Беларуси сейчас проводится расследование по уголовному делу в связи с созданием оппозиционными силами Координационного совета.
В распоряжении издания РБК-Украина появилось подтверждение из МВД России относительно того, что Тихановскую действительно объявили в розыск на территории РФ.
Российское информагентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах утверждает, что Тихановская в розыске на территории Беларуси. Уточняется, что межгосударственный розыск предполагает оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого и на территории России.
Кроме того, в российском МВД ТАСС заявили, что Тихановская не находится в международном розыске.
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