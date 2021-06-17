В России отреагировали на условие Украины по запуску Северного потока-2

Мария Захарова ответила на требования Украины по Северному потоку-2 / Захарова

Требования Украины по запуску Северного потока-2 противоречат принципам рыночной экономики. И условия нужно обсуждать со сторонами этого проекта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"В этом проекте заложена не политика, а выгода. Выдвижение Украиной либо какими-то другими странами неких условий запуска, эксплуатации газопровода, помимо существующих правовых норм, просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых и должны строиться международные торгово-экономические отношения", - ответила она.

По ее словам, этот газопровод является сугубо коммерческим проектом.

"Я хотела бы напомнить и господину (министру иностранных дел Украины, - ред.) Кулебе, и вообще киевскому режиму, что это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют", - добавила Захарова.

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Ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский - в ходе недавнего визита американской делегации в Киев - призвал США и Евросоюз остановить реализацию проекта Северный поток-2. Запуск российского трубопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что в связи с достройкой первой нитки СП-2 возникает вероятность российских провокаций против объектов критической инфраструктуры Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил ситуацию, при которой возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе страхования и сертификации газопровода.