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В России пытаются выполнить задачу Путина, но не могут создать даже посредственный резерв – ISW

24 сентября 2022, 08:33

Частичная мобилизация в России вызывает гнев и недоверие к правящему режиму в Кремле.

Путин, войска РФ
Россия сталкивается с провалом мобилизации и неудачами на фронте / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Мобилизационная система в России пытается выполнить поставленные президентом Владимиром Путиным задачи, но сталкивается с множеством проблем. Вероятно, Москве не удастся сформировать даже посредственные резервы в том случае, если не будет урегулирован ряд аспектов. Частичная мобилизация может ухудшить социальную напряженность в стране. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что крайне правые националисты-блогеры, которые являются сторонниками войны против Украины, призывают Москву решить проблемы с мобилизацией, но страна-агрессор ничего не может сделать.

Есть расхождения, в том числе, в заявлениях Путина и содержании указа о мобилизации относительно категории мужчин, непригодных к военной службе. Это раздражает россиян, вызывает гнев и недоверие к Кремлю.

Если ситуация не изменится, Москве не удастся сформировать даже посредственные резервы войск.

Аналитики Института пришли к выводам, согласно которым в первые дни частичной мобилизации в России фиксируется ряд проблем. Среди них – протесты по всей стране и вандализм против российских военкоматов за 48 часов после объявления мероприятий.

Россия терпит неудачи на фронте в Украине

Кроме того, отмечают в ISW, на фоне проблем с мобилизацией войска России сталкиваются с продолжением наступления ВСУ севернее и северо-западнее Лимана.

Войска РФ в то же время проваливаются в атаке в направлении Бахмута и на северо-западных районах Донецка.

Силы обороны Украины продолжают работу на Херсонщине и сохраняют тишину о своем продвижении в регионе.

ВСУ сбили иранский беспилотник Mohajer-6, скорее всего, недалеко от Одессы.

Смотрите видео ТСН - как россияне отреагировали на мобилизацию

Россия заставляет украинцев голосовать на "референдумах"

Оккупанты проводят псевдореферендумы о якобы "присоединении" к России на захваченных территориях Украины. Там российские ставленники прибегают к методам фальсификаций данных о явке и принуждают украинцев голосовать.

Российские захватчики оставалась в режиме повышенной готовности для предотвращения нападения украинских партизан.

Частичная мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории России. Москва собирается, в первую очередь, отправить на войну против Украины военных запаса и лиц, которые служили в украинской армии. К томе же, как сказал Путин, страна-агрессор намерена признать российские якобы "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва собирается мобилизовать 300 тысяч резервистов. По его словам, людей отправят, дескать, "контролировать" захваченные в Украине территории.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что Россия в рамках первой волны мобилизации сможет призвать максимум 40-50 тысяч человек. Больше бойцов система не сможет обучить и экипировать. Кремль попробует решить задачу стабилизации фронта и остановки продвижения ВСУ.

Другие новости:

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