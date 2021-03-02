В России раскрыли планы по ситуации с исключением из Совета Европы

Россия готовится к исключению из Парламентской ассамблеи Совета Европы / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Россия должна будет выйти из Совета Европы в том случае, если организация запустить в отношении Москвы реализацию трехстороннего механизма, предполагающего введение санкционных ограничений против государств, нарушающих устав организации. Окончательное решение по вопросу действий России в таких условиях будет принимать президент Владимир Путин, заявил вице-спикер российской Госдумы, зампредседателя ПАСЕ Петр Толстой, сообщает Интерфакс.

"Первое - мы должны пересмотреть нашу роль в этой организации, второе - ее покинуть в случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны (...) окончательное решение у нас во внешней политике принимает глава государства, президент РФ, по всем тем решениям, которые до этого были приняты, мне кажется, что это ровно в этой логике находится", - заявил Толстой в понедельник, 1 марта, в ходе публичного мероприятия в Совфеде.

По его словам, при условии реализации такого сценария РФ попытается создать свой Европейский суд по правам человека в том случае, если у Москвы будут союзники по данному вопросу. Альтернативным вариантом является создание в пределах правовой системы России механизмов защиты прав человека.

"Мы должны думать о том, каким образом мы будем формировать те или иные органы, которые придут на смену, если мы вдруг выйдем из Совета Европы", - подчеркнул Толстой.

Ранее Толстой уже заявлял, что к России из-за дела Алексея Навального может быть применен Трехсторонний механизм Совета Европы, предполагающий исключение государства из организации.Читайте такжеСМИ узнали об обращении России в ЕСПЧ по делу Навального

Что такое Трехсторонний механизм Совета Европы

Чрезвычайный трехсторонний механизм по преодолению кризисных ситуаций Совета Европы – это специальный механизм организации, задачей которого является разрешение кризисных ситуаций со страной-участницей СЕ. Итогом применения таких мер может стать выход государства из Совета Европы, либо же приостановка членства в организации. Запустить этот механизм могут Комитет министров Совета Европы, Парламентская ассамблея (ПАСЕ), или же генеральный секретарь организации. Последнее слово за Комитетом министров, который может принять такое решение 2/3 голосов.

Следующий этап – отправка в государство, которое нарушило правила Совета Европы, специальной миссии, которая должна провести мероприятия по выработке договоренностей с целью разрешения данной ситуации. Если работа миссия приводит к провалу, Совет Европы имеет право начать процедуру по исключению или приостановке членства государства-нарушителя в организации.

Дело Навального