УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России снайпер застрелил известного бизнесмена на выходе из бани

25 октября 2020, 07:59

В понедельник, 26 октября, Петров должен был давать показания на допросе в СК по уголовному делу арестованного главы администрации Выборга Геннадия Орлова.

Александа Петрова нашли мертвым / bor-odin.livejournal.com

В России в Ленинградской области около Выборга убили муниципального депутата и предпринимателя, а также отца российского пилота "Формулы-1" Александра Петрова. По одной из версий, Петрова застрелил снайпер, когда депутат вышел из бани.

По словам охранников его коттеджа, в доме в этот день гостей не было, в окрестностях они тоже никого не видели. Поэтому, не исключено, что снайпер располагался на другом берегу реки, сообщает 47News.

И.о. главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин рассказал, что у Петрова не было врагов.

Петров являлся совладельцем Выборгского судостроительного завода, Выборгской топливной компании, а также еще 45 коммерческих структур и предприятий Ленинградской области.

Депутат занимался торговлей нефтепродуктами и топливом, строительством, управлением жилищно-коммунальным хозяйством. Общий оборот принадлежащего Петрову бизнеса, по официальным документам, превышал миллиард рублей в год.

Как сообщает Газета.ru, в понедельник, 26 октября, Петров должен был давать показания на допросе в Следственном комитете по уголовному делу арестованного главы администрации Выборга Геннадия Орлова, обвиняемого в хищении 700 млн рублей при капитальном ремонте многоквартирных домов, который – по версии следствия – проведен не был.

По словам сотрудников правоохранительных органов, убийце были известны распорядок дня Петрова и его привычки в целом.

В свой дом депутат приехал около четырех часов дня, при этом, он заранее попросил затопить баню, поэтому банщик приехал раньше Петрова. Бизнесмен был застрелен не в первый свой выход из парной на улицу, он покидал баню несколько раз.

Убийства в России – о чем сообщалось ранее:

новости России убийство Снайпер заказное убийство
Сейчас вы просматриваете новость «В России снайпер застрелил известного бизнесмена на выходе из бани». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:00
Местные выборы в Украине 2020 - онлайн
07:59
В России снайпер застрелил известного бизнесмена на выходе из бани
07:45
Юлия Панкова раскрыла в чем польза и уникальные свойства свеклы
07:42
Кардиолог озвучила смертельно опасные для здоровья факторы при Covid-19 Видео
07:30
Взрыв на танкере Генерал Ази Асланов в Азовском море: ищут трех россиян Видео
Реклама
07:16
Новый всплеск COVID-19: врач дал тревожный прогноз и назвал сроки Видео
07:05
Идеальный завтрак из яиц - рецепт основателя группы СКАЙ Олега Собчука
06:31
В моде легендарная стрижка сессон из 70-х: кому подходит и фото Фото
05:55
Гороскоп на ноябрь 2020: астрологи раскрыли, кто будет под мощнейшей защитой Видео
05:27
День тещи и свекрови – поздравления веселые и красивые открытки
05:03
Доллар по 40: эксперт объяснил неизбежность обвала гривны Видео
04:28
С Днем маркетолога – поздравления на удачу и прикольные картинки
04:25
Эрдоган провел переговоры с Алиевым: о чем договорились по Карабаху Видео
03:50
Катастрофа и распад страны: эксперт дал "адский" прогноз насчет тотального локдауна Видео
03:13
Ученые назвали отличное средство против тревоги Видео
02:21
Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска Видео
01:47
Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры Видео
00:55
В моду на осень-зиму вернулись особенные женские куртки из 70-х: фото Фото
00:19
Прикольные поздравления с Днем автомобилиста в прозе, в стихах и улетные открытки
00:01
Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех Видео
Реклама
24 октября, суббота
23:57
Google Maps начинает показывать маршруты для велосипедистов
23:35
В полиции пояснили о свертке, найденном у Арахамии под капотом Видео
23:07
Тихановская ушла на карантин из-за Covid-19
22:57
Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19 Видео
22:38
Одному знаку Зодиака откроются тайны – астрологи Видео
22:36
Под Сумами депутат угрозами требовал деньги на избирательную кампанию
22:27
Восстановление Донбасса: Зеленский обратился к ООН
22:02
Погода в день выборов: синоптики ошарашили прогнозом
21:53
Помпео по телефону попытался переубедить Лукашенко Видео
21:47
Кулинарный эксперт назвал натуральные усилители вкуса
21:29
Поезда Укрзализныци переходят на зимний график - что изменится
21:15
Стало известно о вероятных разработчиках Новичка для Навального Видео
20:56
В Керченском проливе на танкере РФ прогремел мощный взрыв
20:28
В ЦИК поведали, когда ожидать итогов дня голосования
20:18
Боец UFC Хабиб вышел взвешиваться без трусов Видео
19:55
Кровавое ДТП в Ровно с участием маршрутки: есть жертва и пострадавшие
19:47
На Донбассе погиб пророссийский командир батальона Призрак
19:33
Эксперт развенчал миф насчет грибов Видео
19:29
Зеленский назвал главное достижение режима "тишины" на Донбассе Видео
19:13
Украина переходит на зимнее время: врач развеяла миф относительно перевода часов Видео
Реклама
19:07
Турция начинает производить в Украине современные беспилотники
19:01
Трамп уже успел досрочного проголосовать на выборах
18:50
Холостячка 2020: список участников, кто получил бутоньерку
18:46
Магнитная буря в октябре 2020: ученый опроверг "страшилку" Видео
18:28
Ушел из жизни один из деятелей перестройки
18:25
В США решили "добить" Путина и вновь расширили санкции
17:59
В Минске силовики повязали участниц "женского" марша Видео
17:42
Для денежных переводов заробитчан хотят ввести налог
17:37
Виталий Кличко заразился коронавирусом
17:20
Эксперт назвала причину "взрыва" раздражения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять