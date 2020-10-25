В России снайпер застрелил известного бизнесмена на выходе из бани

Александа Петрова нашли мертвым / bor-odin.livejournal.com

В России в Ленинградской области около Выборга убили муниципального депутата и предпринимателя, а также отца российского пилота "Формулы-1" Александра Петрова. По одной из версий, Петрова застрелил снайпер, когда депутат вышел из бани.

По словам охранников его коттеджа, в доме в этот день гостей не было, в окрестностях они тоже никого не видели. Поэтому, не исключено, что снайпер располагался на другом берегу реки, сообщает 47News.

И.о. главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин рассказал, что у Петрова не было врагов.

Петров являлся совладельцем Выборгского судостроительного завода, Выборгской топливной компании, а также еще 45 коммерческих структур и предприятий Ленинградской области.

Депутат занимался торговлей нефтепродуктами и топливом, строительством, управлением жилищно-коммунальным хозяйством. Общий оборот принадлежащего Петрову бизнеса, по официальным документам, превышал миллиард рублей в год.

Как сообщает Газета.ru, в понедельник, 26 октября, Петров должен был давать показания на допросе в Следственном комитете по уголовному делу арестованного главы администрации Выборга Геннадия Орлова, обвиняемого в хищении 700 млн рублей при капитальном ремонте многоквартирных домов, который – по версии следствия – проведен не был.

По словам сотрудников правоохранительных органов, убийце были известны распорядок дня Петрова и его привычки в целом.

В свой дом депутат приехал около четырех часов дня, при этом, он заранее попросил затопить баню, поэтому банщик приехал раньше Петрова. Бизнесмен был застрелен не в первый свой выход из парной на улицу, он покидал баню несколько раз.

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