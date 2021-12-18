В России солдат собственноручно зашил себе рот обычной иглой

Он поссорился с девушкой / Соцсети

Российский солдат лично зашил себе рот обычной иглой. На это он решился после скандала с девушкой. Теперь с ним работают психологи.

Как сообщает Telegram-канал " Подъем", поступок совершил 19-летний солдат срочной службы из Чебаркуля. Он слишком приревновал свою девушку и накричал на нее по телефону.

Сразу после этого он пошел в туалет, и зашил себе рот иглой с трикотажной нитью.

Так, солдат решил наказать себя за грубые слова.

Неладное заметил дежурный. Его удивило то, что парень все время ходил в маске и молчал. А когда с него маску сняли, выяснилось, что рот парня зашит.

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В медчасти нити распороли и сняли "оковы" изо рта срочника.

Напомним, в Украине вместо военных комиссариатов появятся территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Данные изменения, которые касаются унификации терминологии, приняло Минобороны страны.

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