В Украине не будет военкоматов

Кабмин внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную и контрактную военную службу.
В Украине вместо военных комиссариатов появятся территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Как сообщает Министерство обороны Украины, изменения касаются унификации терминологии.
Отмечается, что в тексте Положения "военные комиссариаты" заменяются на "территориальные центры комплектования и социальной поддержки", а "военные комиссары" - на "руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки".
Также внесены изменения, которые касаются совершенствования отдельных вопросов взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями в вопросах учетно-призывной работы.
Напомним, призыв на срочную службу в Вооруженные силы Украины и другие воинские подразделения могут отменить уже с 2023 года. Такой шаг предусмотрен реформами, направленными на интеграцию государства в Североатлантический альянс.
Читайте также:
- Военкоматы создают реестр участников Революции достоинства среди бойцов АТО: названа причина
- "Прописка" по-новому: украинцам при смене места регистрации не нужно будет ездить в военкомат
- Украинские солдаты в Старомарьевке: в Генштабе ВСУ ответили на фейк РФ
- Солдата ВСУ затравили сослуживцы из-за его нетрадиционной ориентации