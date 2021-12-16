В Украине не будет военкоматов

Военкоматы ликвидирут / na.mil.gov.ua

В Украине вместо военных комиссариатов появятся территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает Министерство обороны Украины, изменения касаются унификации терминологии.

Отмечается, что в тексте Положения "военные комиссариаты" заменяются на "территориальные центры комплектования и социальной поддержки", а "военные комиссары" - на "руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Также внесены изменения, которые касаются совершенствования отдельных вопросов взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями в вопросах учетно-призывной работы.

Напомним, призыв на срочную службу в Вооруженные силы Украины и другие воинские подразделения могут отменить уже с 2023 года. Такой шаг предусмотрен реформами, направленными на интеграцию государства в Североатлантический альянс.

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