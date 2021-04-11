В России учительница протестовала против "позора" России на Донбассе

В Пскове протестовали против России в Украиной

В России в городе Псков учительница Ирина Милютина вышла на площадь в центре города с плакатом "Нет войне, Россия и Украина не враги", пишет Сервер.Реалии.

Педагог заявила что вышла в пикет, потому что считает недопустимыми действия российских властей в отношении братского народа.

"Многие сейчас спрашивают, будет ли война. Но она уже есть. К ней все привыкли и игнорируют её присутствие. У границ собираются новые и новые войска, множество людей, втянутых в конфликт на Донбассе, гибнет, а огромное количество жителей России предпочитает не замечать того, что происходит, и отмалчиваться. Ублюдская, хромающая на обе ноги внешняя политика России приведёт к проблемам как внутри самой страны, так и в отношениях с остальными. Этого нельзя допускать. Это нельзя поддерживать и поощрять. Бряцание оружием имеет только катастрофические последствия. Я уверена, что президент обязан немедленно прекратить этот позор", – сказала Милютина.

Сообщается, что один из прохожих зааплодировал активистке, а кто-то наоборот сказал что Украина и Россия враги.

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