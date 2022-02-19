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В Ростовскую область принудительно свозят жителей ОРДЛО: в России им не очень рады

19 февраля 2022, 13:22

Российские власти заявляют, что более двух десятков регионов России готовы принять эвакуированных из ОРДЛО.

эвакуация, ОРДЛО, беженцы
Жителей ОРДЛО везут в Ростовскую область / Reuters

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей ОРДЛО ("ДНР" и "ЛНР").

"Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "Чрезвычайная ситуация" с 10:00 19 февраля 2022 года", - сказал Голубев, сообщает российский Интерфакс.

Он сообщил, что 1 692 эвакуированных жителя "ДНР" и "ЛНР" находятся в пунктах размещения в Ростовской области. Уже подготовлено 143 пункта.

Отмечается, что по состоянию на 8 утра 19 февраля территорию "ЛНР" в РФ покинули 13 573 человека.

В то же время более двух десятков регионов России готовы принять эвакуированных из ОРДЛО, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

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"В настоящее время 26 регионов нам прислали списки, что они готовы (принимать эвакуированных). Кстати, хочу отметить, что РЖД, и мы с руководителем Олегом Валентиновичем Белозеровым на эту тему сейчас говорили, готовы предоставлять сюда составы. Передислоцируем их в другие субъекты РФ", - сказал Чуприян.

эвакуация, ОРДЛО, беженцы
Жителей ОРДЛО везут в Ростовскую область / Reuters

По его словам, сейчас логистика прорабатывается. "Они в поезде точно так же будут обеспечены питанием и будут встречены в тех субъектах, куда мы их направим", - отметил Чуприян.

эвакуация, ОРДЛО, беженцы
Жителей ОРДЛО везут в Ростовскую область / Reuters

Как на самом деле принимают людей из ОРДЛО в России

Принудительно вывезенные жители украинских оккупированных территорий уже сутки не могут заселиться в обещанные российскими властями "санатории", сообщает телеграмм-канал Znak.com.

На одном из видео, водитель отказывается вести дальше жителей ОРДЛО, рядом с которыми были и дети. Он объяснил им, что сутки не спал, и чтобы вести их дальше, ему нужно полицейское сопровождение.

Впоследствии мужчина на видео говорит, что без этого принудительно вывезенные жители ОРДЛО "попадут на русское кладбище, а он – в тюрьму".

Обострение на Донбассе

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандисткие СМИ.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в ОРДЛО проводят эвакуацию населения, и при этом запретили выезжать мужчинам призывного возраста. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят практически силой.

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