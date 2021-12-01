УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Сенате США договорились о рассмотрении поправок к бюджету с санкциями против Северного потока-2 - The Hill

1 декабря 2021, 07:45
Прослушать новость
Остановить

Демократы отказались обсуждать поправку о санкциях против СП-2. Поэтому республиканцы заблокировали прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате.

Северный поток-2
Компании могут попасть под санкции США за участие в сертификации СП-2 / Фото Reuters

Демократы Сената Конгресса США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год инициативу, которая касается Северного потока-2 и предполагает введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода.

Как сообщает The Hill, в понедельник, 30 ноября, республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате, в частности из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

Проект оборонного бюджета хотят принять в среду. По данным издания, руководство Сената работает над достижением соглашения по этому вопросу. В частности, главы фракций обеих партий в Сенате пока выясняют, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать.

Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В этот пакет был включен ряд предложений республиканцев, среди которых ограничения против компаний за участие в сертификации газопровода.

По данным The Hill, Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать данную поправку.

Реклама

Как ожидается, после утверждения 21 поправки Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно 770 млрд долларов. Как отмечает издание, договоренности пока окончательно не утверждены.

Приостановка сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии, которое является немецким регулятором, приняло решение о приостановке сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2.

В Берлине сказали, что структура собственности проекта Газпрома не соответствует требованиям немецкого законодательства.

Теперь регулятор настаивает на том, чтобы компания-оператор проекта Nord Stream AG зарегистрировала в ФРГ дочернюю компании, которая должна стать владельцем немецкого участка газопровода Северный поток-2.

Если требование не будет выполнено, сертификацию трубопровода СП-2 не возобновят.

В Нафтогазе подвергли критике Россию и заявили, что Газпром перешел к "юридическим трюкам". По мнению главы компании Юрия Витренко, россияне собираются создать в Германии дочернюю компанию и сделать ее оператором только немецкого участка трубы Северного потока-2. Это противоречит всем нормам. Он призвал США ввести санкции против нового юридического лица Газпрома.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия намерена выполнить все требования Германии для скорейшего запуска трубопровода Северный поток-2.

Читайте также:

viber
санкции новости США санкции США Сенат США Северный поток-2 Госдепартамент США
Сейчас вы просматриваете новость «В Сенате США договорились о рассмотрении поправок к бюджету с санкциями против Северного потока-2 - The Hill». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымПопробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкусным Грудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердцаГрудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердца Ждите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалииЖдите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалии В Украине рухнули цены на газ для населенияВ Украине рухнули цены на газ для населения Гороскоп Таро на декабрь 2021: Овнам – зависть, Весам – фатальные ошибки, Стрельцам - авантюрыГороскоп Таро на декабрь 2021: Овнам – зависть, Весам – фатальные ошибки, Стрельцам - авантюры
07:45

В Сенате США договорились о рассмотрении поправок к бюджету с санкциями против Северного потока-2 - The Hill

07:00

Под угрозой каждая страна мира: врач рассказал об опасности штамма Омикрон

06:28

Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных

06:12

Исполнение мечты и коварство друга: прогноз на картах Таро для Близнецов на декабрь 2021Видео

06:06

Анкара вместо Минска: почему Украина рискует, соглашаясь на посредничество Эрдоганамнение

Реклама
06:01

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

05:40

Вкуснейшее горячее мясо на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

05:32

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера "уделал" папу в рельефности тела

05:08

Ледяной прогноз с мощными снегопадами: Украину атакует опасный циклон

05:05

Как можно повторно использовать чайные пакетики: 10 неожиданных применений

04:18

"С первым днем зимы!" - прикольные картинки и душевные поздравления

04:16

Сказочно красивые обои на рабочий стол – Рождество и Новый год 2022

04:15

Не спешите сливать в раковину: куда использовать воду после варки картофеля

04:13

Врач объяснила, кому нельзя употреблять лук

04:05

Саманта Джонс возвращается на экраны: звезда Секса в большом городе приступила к съемкамВидео

04:01

Ваши волосы будут ровными и блестящими: эксперт объяснила, какую расческу выбрать

03:17

День ангела Романа: душевные поздравления в прозе и стихах, открытки именинникам

03:05

День работников прокуратуры Украины: сердечные поздравления в прозе и стихах и душевные картинки

02:22

Как выглядеть лучше и стройнее на фото: выяснился главный секрет

01:56

"Потребителей умножат на ноль": эксперт дал мрачный прогноз по ценам на газ в Украине

Реклама
01:32

Украине грозят досрочные выборы в Раду: аналитик назвал условие

00:41

Самая вкусная гречка за 2 минуты: очень простой рецептВидео

00:33

Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферыВидео

00:12

Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуВидео

00:07

Делаем ремонт: шикарные идеи уютной квартиры в смешанном стилеВидео

30 ноября, вторник
23:55

Ситуация на границе с Украиной: Германия призывает к диалогу с Путиным

23:34

Что меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"

23:27

Комаровский рассказал, почему очень опасно полоскать горло при ангинеВидео

22:59

Александр Градский за месяц до смерти тайно женился на украинке

22:40

Отказ от бесплатных пластиковых пакетов в супермаркетах: подробности КабминаВидео

22:24

Никогда этого не делайте: как уберечь дом от проблем и привлечь богатство в декабреВидео

22:19

Как устранить ошибки при генерировании COVID-сертификата: советы Минздрава

21:53

Украину завалит снегом в декабре: названы датыВидео

21:38

Во Львове преступники ограбили и подожгли салон красоты с посетителямиВидео

21:30

Twitter будет запрещать публиковать фото людей без их согласия

21:13

Вдвое больше головы: в Украине младенцу удалили огромную опухольВидео

20:45

Во Львове масштабный пожар: вспыхнули склады

20:33

В МИД Румынии встревожены из-за ситуации в Черном море

20:30

Владельцев земельных паев заставят платить налог: за каждый гектар по 1500 грнВидео

20:25

В Украине разрешат делать бустерную дозу вакцины от коронавируса: Ляшко назвал срокиВидео

Реклама
20:15

Галкин и Пугачева шикарно украсили свой замок к Новому годуВидео

20:01

Киев утонет в пробках: где и когда перекроют улицы, и с чем это связано

19:38

Участник шоу-балета Поляковой прокомментировал свой роман с певицейВидео

19:36

В туалете одесского лицея нашли повешенным 15-летнего парняВидео

19:35

Штамм Омикрон обнаружили уже в 11 странах Европы: когда он может попасть в Украину

19:33

В Минздраве назвали сроки новой волны коронавируса в УкраинеВидео

19:18

В Запорожье на людей рухнул балкон, есть погибшийФото

19:10

У Кивы отобрали научную степень кандидата наукВидео

18:52

Блогеры в Запорожье пытались похитить 12-летнего мальчика ради эксперимента

18:46

Если зима для Украины будет тяжелой, Зеленскому придется провести выборы в Радумнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять