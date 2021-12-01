В Сенате США договорились о рассмотрении поправок к бюджету с санкциями против Северного потока-2 - The Hill

Компании могут попасть под санкции США за участие в сертификации СП-2 / Фото Reuters

Демократы Сената Конгресса США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год инициативу, которая касается Северного потока-2 и предполагает введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода.

Как сообщает The Hill, в понедельник, 30 ноября, республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате, в частности из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

Проект оборонного бюджета хотят принять в среду. По данным издания, руководство Сената работает над достижением соглашения по этому вопросу. В частности, главы фракций обеих партий в Сенате пока выясняют, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать.

Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В этот пакет был включен ряд предложений республиканцев, среди которых ограничения против компаний за участие в сертификации газопровода.

По данным The Hill, Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать данную поправку.

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Как ожидается, после утверждения 21 поправки Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно 770 млрд долларов. Как отмечает издание, договоренности пока окончательно не утверждены.

Приостановка сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии, которое является немецким регулятором, приняло решение о приостановке сертификации компании-оператора российского газопровода Северный поток-2.

В Берлине сказали, что структура собственности проекта Газпрома не соответствует требованиям немецкого законодательства.

Теперь регулятор настаивает на том, чтобы компания-оператор проекта Nord Stream AG зарегистрировала в ФРГ дочернюю компании, которая должна стать владельцем немецкого участка газопровода Северный поток-2.

Если требование не будет выполнено, сертификацию трубопровода СП-2 не возобновят.

В Нафтогазе подвергли критике Россию и заявили, что Газпром перешел к "юридическим трюкам". По мнению главы компании Юрия Витренко, россияне собираются создать в Германии дочернюю компанию и сделать ее оператором только немецкого участка трубы Северного потока-2. Это противоречит всем нормам. Он призвал США ввести санкции против нового юридического лица Газпрома.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия намерена выполнить все требования Германии для скорейшего запуска трубопровода Северный поток-2.

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