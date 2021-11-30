В США переполох из-за удара по Северному потоку-2: Сенат провалил оборонный бюджет

Сенат США не может согласовать оборонный бюджет из-за ситуации с санкциями против Северного потока-2 / Reuters

В Сенате США американские парламентарии не проголосовали за проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Представители Республиканской партии заблокировали возможность быстро принять законопроект из-за споров с "демократами" по поводу поправок в документ. "Республиканцы" настаивают на более детальном обсуждении вопросов, связанных с санкциями против газопровода Северный поток-2. При этом они также призывают внести изменения в поправки по поддержке Украины и в отношении ситуации с Китаем.

Читайте такжеПолный крах Северного потока-2: в США предупредили Россию об ударе в случае нападения на Украину"Сенаторы проголосовали 45 против 51 за прекращение дебатов по проекту закона об ассигнованиях на национальную оборону, который устанавливает уровень расходов, а также политику Пентагона", - сообщает The Hill.

Для того, чтобы законопроект был принят по ускоренной процедуре простым парламентским большинством нужно 60 голосов.

Как отмечает издание, между "республиканцами" и "демократами" разразился спор по поводу существенного числа правок, которые внес Сенат в процессе рассмотрения документов. Лидер Демократической партии Чак Шумер затягивал вынесение вопроса на голосование перед выходными ко Дню благодарения, который в Штатах праздновали 25 ноября.

Спустя четыре дня, 29 ноября, Шумер пытался прекратить проведение дебатов по документу в тот момент, когда были согласованы только 18 поправок. Впрочем, "республиканцы" такое решение не поддержали и потребовали обсудить другие пункты.

В частности, лидер Республиканской партии Митч Макконнел перечислил ряд вопросов, которые требуют дополнительных правок. Речь идет о правках по санкциям против российского газопровода Северный поток-2, которые ранее были представлены сенаторами Джеймсом Ришем и Тедом Крузом, а также утвержденные нижней палатой Конгресса.

Реклама

Смотрите видео ТСН - США и Германия заключили сделку по Северному потоку-2

Читайте такжеСША ввели новые санкции против Северного потока-2: в Москве их назвали "недопустимыми"Подчеркивается, что "республиканцы" также настаивают на пересмотре голосования за поправки, связанные с поддержкой Украины и ситуацией с американо-китайскими отношениями.

Оборонный бюджет и санкции против Северного потока-2

Комитет Палаты представителей по регламенту в сентябре одобрил поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год. Среди инициатив – санкции против СП-2, которые предполагают ограничения против всех физических и юридических лиц, связанных с реализацией магистрали Газпрома.

Кроме того, нижняя палата Конгресса США утвердила поправку, согласно которой президент Джо Байден в течение 15 дней после вступления нормы в силу должен ввести санкции в отношении лиц, задействованных в проекте Северный поток-2. Ограничения должны предполагать заморозку активов, запрет на ведение бизнеса в Америке, а также отказ во въезде на территорию государства и в выдаче виз.

Позже Палата представителей утвердила поправки в оборонный бюджет Штатов с нормой об обязательных санкциях против Северного потока-2.

Американское издание Foreign Policy сообщило, что администрация Байдена ведет переговоры с "демократами" по вопросу отказа от включения санкций против Северного потока-2 в оборонный бюджет США. Журналисты назвали такой шаг попыткой не допустить введения санкций против немецких компаний, которые участвовали в проекте Газпрома.

Для того чтобы оборонный бюджет США на 2022 финансовый год вступил в силу, законопроект должны принять обе палаты Конгресса США. Далее следует провести процедуру согласования обеих редакций. И только после успешного завершения всех процессов документ передадут на подпись президенту Джо Байдену.