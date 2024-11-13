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В Сеуле раскрыли детали боевых действий военных КНДР против армии Украины

Алексей Тесля
13 ноября 2024, 17:13
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Северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскую область.
В Сеуле раскрыли детали боевых действий военных КНДР против армии Украины
Войска КНДР воюют против ВСУ / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

В Национальной разведывательной службе Южной Кореи рассказали подробности боевых действий с участием войск КНДР против украинских сил.

Военные из Северной Кореи, которых перебросили в РФ, находятся в Курской области и "уже ведут боевые действия" против Украины, сообщает агентство Yonhap.

В разведке Южной Кореи уточнили, что северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскую область.

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При этом отмечается, что в течение последних двух недель развертывание сил КНДР на территории РФ уже завершено.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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Южная Корея война России и Украины Операция в Курской области войска КНДР в Украине
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