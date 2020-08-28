В Шарите рассказали, что происходит с Навальным

Последствия отравления Навального: в Шарите сообщили последние новости / Reuters

Состояние Алексея Навального остается тяжелым, но стабильным. Серьезной опасности для его жизни нет, сообщили в немецкой клинике Шарите.

Медики сообщили, что в целом состояние здоровья Навального улучшились, симптомы холинергического криза из-за отравления ингибиторами холинэстеразы пошли на спад.

В то же время оппозиционный блогер по-прежнему остается в искусственной коме, он подключен к ИВЛ.

Читайте такжеЧем отравили Навального: биохимик всё разложил по полочкамПри этом предсказать долгосрочные последствия отравления Навального для его здоровья пока невозможно.

Напомним, 20 августа Алексей Навальный впал в кому. Он почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили.

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

В России называли версии, согласно которым политика отравили, но врачи это опровергали.

Ранее эксперт заявил, что Навальный может не выбраться из клиники Шарите в здравом уме. Политический консультант, публицист Анатолий Вассерман отметил, что на фоне комы трудно заметить использование препаратов, которые могут отключить высшую нервную деятельность всерьез и надолго.