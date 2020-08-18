В Сирии при взрыве погиб российский генерал

Российский генерал погиб в результате взрыва в Сирии / Reuters

В результате военных действий в Сирии погиб российский военный советник и генерал-майор Вячеслав Гладких.

Об этом во время пресс-конференции Министерства обороны Российской Федерации сообщил спикер ведомства.

"18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжёлых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", — заявил представитель Минобороны РФ.

Читайте также"Готовы к жесткой игре": в Германии призвали наказать Путина за СириюПо словам спикера ведомства, министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно.

Гладких занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае.

Это первый случай гибели российского офицера такого ранга в Сирии с 2018 года

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