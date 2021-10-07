В США призвали срочно ввести санкции против Северного потока-2

Байден и канцлер Меркель обязались принять меры, если Россия попытается использовать энергетику как оружие.
Старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена срочно ввести санкции против российского Северного потока-2. По его словам, Россия использует газопровод как оружие, говорится в заявлении Маккола.
"Байден и канцлер Меркель обязались принять меры, если Россия попытается использовать энергетику как оружие. Однако оба закрывают глаза на намеренные усилия путинского режима с целью давления на Европу, чтобы она ускорила процесс сертификации российского газопровода", - подчеркнул он.
Как сказал республиканец, Россия манипулирует европейским рынком газа и приближает тяжелый энергетический кризис в Европе.
"Если администрация Байдена не сможет немедленно отменить отказ от критически важных санкций против Nord Stream 2 и остановить запуск газопровода, она подарит российскому президенту еще одно мощное оружие пагубного влияния, которое будет применено против Украины и других наших европейских партнеров", - добавил конгрессмен Маккол.
Северный поток-2
Газопровод в обход Украины Россия строила еще с 2015 года. Однако строительство не могли завершить из-за санкций США.
Правда, в июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение, которым фактически разрешили завершение проекта.
В России 10 сентября 2021 года заявили о конце строительства. Информировалось о том, что газопровод должны были запустить с 1 октября.
Меж тем в Госдепе США требуют жестких мер по Северному потоку-2. Чиновники называют сложившуюся ситуацию кадровым кризисом.