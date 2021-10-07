В США призвали срочно ввести санкции против Северного потока-2

В США призвали ввести очередные санкции против РФ / Reuters

Старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена срочно ввести санкции против российского Северного потока-2. По его словам, Россия использует газопровод как оружие, говорится в заявлении Маккола.

"Байден и канцлер Меркель обязались принять меры, если Россия попытается использовать энергетику как оружие. Однако оба закрывают глаза на намеренные усилия путинского режима с целью давления на Европу, чтобы она ускорила процесс сертификации российского газопровода", - подчеркнул он.

Как сказал республиканец, Россия манипулирует европейским рынком газа и приближает тяжелый энергетический кризис в Европе.

"Если администрация Байдена не сможет немедленно отменить отказ от критически важных санкций против Nord Stream 2 и остановить запуск газопровода, она подарит российскому президенту еще одно мощное оружие пагубного влияния, которое будет применено против Украины и других наших европейских партнеров", - добавил конгрессмен Маккол.

Северный поток-2

Газопровод в обход Украины Россия строила еще с 2015 года. Однако строительство не могли завершить из-за санкций США.

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Правда, в июле 2021 года Ангела Меркель и Джо Байден заключили соглашение, которым фактически разрешили завершение проекта.

В России 10 сентября 2021 года заявили о конце строительства. Информировалось о том, что газопровод должны были запустить с 1 октября.

Меж тем в Госдепе США требуют жестких мер по Северному потоку-2. Чиновники называют сложившуюся ситуацию кадровым кризисом.