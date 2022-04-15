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В США резко ответили Россие на угрозы из-за поставок оружия в Украину

15 апреля 2022, 21:17

Как отметил Прайс, Кремль не должен удивляться поддержке Украины.

Нед Прайс
Нед Прайс / Reuters

В США отреагировали на угрозы со стороны России, чтобы Штаты прекратили вооружать Украину.

Как заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, администрации президента Джо Байдена и в дальнейшем будет продолжать поддерживать нашу страну, пишет CNN.

"Русские сказали несколько приватно, несколько публично; ничто не отговаривает нас от стратегии, которую мы начали. Если Кремль утверждает, что США и наши партнеры по всему миру оказывают нашим украинским партнерам помощь в области безопасности на миллиарды долларов, именно то, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют эту же помощь в области Безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виноваты", - заявил Прайс.

Как отметил Прайс, Кремль не должен удивляться поддержке Украины, поскольку США поддерживали нашу страну еще до начала полномасштабного вторжения страны оккупанта.

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Угроза применения Россией ядерного удара

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сказал, что Путин вряд ли отдаст приказ применить ядерное оружие, поскольку он не уверен в выполнении такого указания. При этом большое количество офицеров не поддерживает политику Кремля.

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