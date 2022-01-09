В США выдвинули обвинение в адрес РФ и поставили условие насчет Украины

Энтони Блинкен / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал перспективы переговоров с Россией о гарантиях безопасности.

Он заявил, что прогресс все же возможен, однако не ждет прорывов, сообщает CNN.

"Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности. Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе. Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое", - сказал госсекретарь США.

Он также пообещал, что США будут и дальше поставлять Украине средства для защиты.

США ставят РФ условие по Украине

Кроме того, американский чиновник также заявил о необходимости деэскалации на границе РФ и Украины.

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"Ничего не будет без Европы", - добавил он. По утверждению Блинкена, сложно добиться прогресса в условиях эскалации вокруг Украины.

"Если мы действительно собираемся достичь прогресса, то нам нужно будет увидеть деэскалацию", - сказал он.

Блинкен полагает, что на российско-американских переговорах по безопасности вряд ли будут достигнуты значимые успехи, пока войска РФ находятся вблизи границы с Украиной.

"Что касается реального прогресса, очень трудно представить, что он будет, пока имеет место текущая эскалация, когда Россия держит Украину под дулом пистолета, 100 тыс. военных у границы, есть возможность очень быстро увеличить их численность вдвое", - заявил Блинкен в эфире телеканала ABC.

"Если мы увидим деэскалацию, если мы увидим снижение напряженности, то это та среда, в которой можно достичь реального прогресса и снять озабоченности, обоснованные озабоченности обеих сторон", - добавил госсекретарь США.

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Ранее в РФ опубликовали два документа, которые Москва предлагает обсудить Вашингтону. Речь идет о проектах договора РФ и США по гарантиям безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

В Вашингтоне сказали, что США не намерены вести переговоры с Россией по вопросам безопасности без участия государств ЕС и стран-союзников. При этом американцы не готовы к уступкам в вопросе ограничений на ведение странами суверенной политики.

Встреча представителей Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности состоится 10 января в Женеве. Саммит НАТО-Россия запланирован на 12 января.

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