В стране ЕС раскрыли детали переговоров по встрече Байдена и Путина

В Австрии не планируют быть государством-посредником на переговорах Байдена и Путина / Reuters

Австрия уже ведет переговоры с Москвой и Вашингтоном по вопросу возможной организации встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина на территории своего государства. Вена не планирует становиться посредником в переговорном процессе, однако готова предоставить площадку для дискуссии. Об этом заявил австрийский премьер-министр Себастьян Курц.

В интервью немецкому порталу The Pioneer он рассказал о том, что переговоры о возможном проведении встречи США и России в Австрии уже идут. Вена не стремится к статусу посредника в переговорах, но является государством, которое могут выбрать стороны для организации дискуссии. Диалог является наиболее оптимальным выходом из ситуации.

"Мы не должны переоценивать нашу роль, мы не играем роль посредника. Но всегда есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и переговоров. Мы уже в контакте с российской и американской стороной. Если действительно такая встреча состоится, которую мы считаем правильной и которую инициировал Джо Байден, а я считаю, что это всегда правильный путь - диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое - то мы бы тогда были чрезвычайно рады, если это все состоится в Австрии", - заверил Курц.Читайте такжеДипломат объяснил, какую ошибку допустил Байден в разговоре с Путиным

При этом он подчеркнул, что встреча Байдена и Путина может быть проведена не только в Вене, но и в других австрийских городах.

Переговоры Байдена и Путина