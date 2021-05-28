В тени диктатора: в Сети показали новое расследование о коррупции Лукашенко

Обнародован второй фильм-расследование в отношении Лукашенко / УНИАН

Белорусский Telegram-канал NEXTA обнародовал вторую часть фильма-расследования об Александре Лукашенко под названием "Золотое дно-2: в тени диктатора". Это проект, основателем которого является Роман Протасевич, фактически похищенный белорусскими силовиками 23 мая.

В фильме, опубликованном на YouTube-канале NEXTA, раскрывают особенности белорусской "социальной" модели. В частности, как Лукашенко сделал из Беларуси страну-прокладку. Журналисты называют имена "избранных" из ближайшего окружения Лукашенко, которым он позволяет обогащаться за счет белорусов. Также в фильме обсуждаются теневые схемы семьи и друзей Лукашенко.

"Лукашенко обрастает роскошью за счет простых белорусов, а своим подельникам за дорогостоящие подарки выписывает преференции в бизнесе... Государство в Беларуси стало паразитирующим наростом, обслуживающим интересы Лукашенко и его ближайшего окружения", - отмечают журналисты.

В фильме подчеркивается, что расследователи обладают эксклюзивными документами, подтверждающими коррупционные связи Лукашенко и его семьи.

"Эксклюзивные документы, подтверждающие коррупционные связи Лукашенко и его семьи — от санкций больше не уйдёт никто", — говорится в фильме.

Это второй фильм-расследование от белорусских блогеров.

Отметим, после президентских выборов в 2020 году Telegram-канал NEXTA стал одной из основных оппозиционных площадок в Беларуси.

"Золотое дно-2: в тени диктатора" - смотреть:

Как сообщал Главред, в марте оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах президента страны Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.

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