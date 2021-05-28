В тени диктатора: в Сети показали новое расследование о коррупции Лукашенко

Журналисты NEXTA раскрывают особенности белорусской "социальной" модели. В частности, как Лукашенко сделал из Беларуси страну-прокладку.
Белорусский Telegram-канал NEXTA обнародовал вторую часть фильма-расследования об Александре Лукашенко под названием "Золотое дно-2: в тени диктатора". Это проект, основателем которого является Роман Протасевич, фактически похищенный белорусскими силовиками 23 мая.
В фильме, опубликованном на YouTube-канале NEXTA, раскрывают особенности белорусской "социальной" модели. В частности, как Лукашенко сделал из Беларуси страну-прокладку. Журналисты называют имена "избранных" из ближайшего окружения Лукашенко, которым он позволяет обогащаться за счет белорусов. Также в фильме обсуждаются теневые схемы семьи и друзей Лукашенко.
"Лукашенко обрастает роскошью за счет простых белорусов, а своим подельникам за дорогостоящие подарки выписывает преференции в бизнесе... Государство в Беларуси стало паразитирующим наростом, обслуживающим интересы Лукашенко и его ближайшего окружения", - отмечают журналисты.
В фильме подчеркивается, что расследователи обладают эксклюзивными документами, подтверждающими коррупционные связи Лукашенко и его семьи.
"Эксклюзивные документы, подтверждающие коррупционные связи Лукашенко и его семьи — от санкций больше не уйдёт никто", — говорится в фильме.
Это второй фильм-расследование от белорусских блогеров.
Отметим, после президентских выборов в 2020 году Telegram-канал NEXTA стал одной из основных оппозиционных площадок в Беларуси.
"Золотое дно-2: в тени диктатора" - смотреть:
Как сообщал Главред, в марте оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах президента страны Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.
Экстренная посадка самолета Ryanair и арест Протасевича - о чем ранее писал Главред:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
- Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.
- Адвоката пустили к Роману Протасевичу через 4 дня после задержания. Правозащитница Инесса Оленская не сообщила, где находится Роман.
- В пресс-службе МВД Беларуси заявили, что Роман Протасевич находится в одном из СИЗО в Минске. Силовики заявили, что оппозиционер не жаловался на проблемы со здоровьем.