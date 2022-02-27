Турция закрывает пролив Босфор для кораблей ВМС РФ в Черном море

Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей / Минобороны РФ

Официальная Анкара закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей в Черное море из-за того, что Россия воюет с Украиной. Сначала Турция оценивала российские действия как "атаку", но теперь такие события трактует как войну. Об этом заявил турецкого государства Мевлют Чавушоглу.

Как сообщает Hurriyet Daily News, он сказал о том, что в отношении России из-за военного конфликта с Украиной в ситуации с проходом военных кораблей в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы будет применяться Конвенция Монтре.

"В этих условиях мы будем применять Конвенцию Монтре. Статья 19 достаточно четкая. Поначалу это была российская атака, и мы оценивали ее с профессионалами, солдатами, юристами. Теперь это переросло в войну. Это не военная операция; это официально военное положение", - подчеркнул Чавушоглу.

Известно, что статья 19 Конвенции предполагает, что суда государств, которые находятся в состоянии войны, не могут проходить через проливы. Однако прибрежные и неприбрежные государства, отдаленные от своих баз, могут на них вернуться.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Киев договорился с Анкарой о закрытии Турцией Босфорского пролива для российских военных кораблей.