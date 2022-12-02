В Турции сделали скандальное заявление о завершении войны в Украине

Мевлют Чавушоглу / president.gov.ua

В Турции заявили, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса и им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

"Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, усадить Украину за стол переговоров с Россией", - сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталии и Стамбуле.

"Сегодня будет сложнее, поскольку возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет их принимать, но Турция продолжит усилия по урегулированию", - отметил он.

Турция призывает к переговорам Украину

По словам главы МИД Турции, войну можно завершить, используя дипломатию. Министр добавил, что его страна занимает в вопросе урегулирования прагматическую позицию, приносящую конкретные результаты.

"Надеюсь, к весне у нас будет более четкая картина по организации условий для переговоров. Мы продолжим усилия в этом направлении", - отметил Чавушоглу.

Переговоры с РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что армия Украины будет продолжать контрнаступление и зимой.

Нельзя допустить, чтобы западный мир устал от войны, а Россия этим воспользовалась и начала продвигать свой тезис о так называемых "переговорах" на своих условиях.

Кремлевский рупор Дмитрий Песков обвинил Украину в якобы "нежелании вести переговоры с Россией". О том, что Москва прикрывается переговорами для перегруппировки, он так и не сказал.

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