В Украине и рядом с ней находятся десятки тысяч солдат России – генсек НАТО

Рядом с Украиной и в самой стране находятся десятки тысяч российских солдат, сказал Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО, военно-политический блок) Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация отвела от границы Украины не все войска.

В Украине и возле нее находятся десятки тысяч солдат РФ, сказал глава Альянса на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

По его слова, российская сторона не отвела от украинских рубежей серьезное количество вооружения.

"В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее…", – заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что страны-члены блока будут укреплять оборону, проявлять бдительность и поддерживать своих партнеров.

Читайте такжеУкраине из-за Медведчука грозит "удар Путина": в МИД предупредили, к чему готовитьсяНапомним, в начале весны 2021 года стало известно, что Россия под видом учений стягивает силы к восточной границе Украины и в захваченный Крым.

Примечательно, что часть восточной границы Киев не контролирует – рубежи находятся под контролем пророссийских боевиков так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Власти Украины считают, что РФ прибегла к маневрам, чтобы создать атмосферу давления во время переговоров для урегулирования ситуации на Донбассе. Киев и ряд западных стран Запада призвали российские власти не накалять ситуацию.

В конце апреля в России заявили, что начали отводить войска в места их постоянной дислокации. В середине мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что РФ продолжала удерживать возле разных участков границы около 80 тысяч военных.