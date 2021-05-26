В Украине и рядом с ней находятся десятки тысяч солдат России – генсек НАТО

РФ не оттянула от украинской границы значительное количество вооружения, поделился Столтенберг.
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО, военно-политический блок) Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация отвела от границы Украины не все войска.
В Украине и возле нее находятся десятки тысяч солдат РФ, сказал глава Альянса на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
По его слова, российская сторона не отвела от украинских рубежей серьезное количество вооружения.
"В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее…", – заявил Столтенберг.
Генсек добавил, что страны-члены блока будут укреплять оборону, проявлять бдительность и поддерживать своих партнеров.
Читайте такжеУкраине из-за Медведчука грозит "удар Путина": в МИД предупредили, к чему готовитьсяНапомним, в начале весны 2021 года стало известно, что Россия под видом учений стягивает силы к восточной границе Украины и в захваченный Крым.
Примечательно, что часть восточной границы Киев не контролирует – рубежи находятся под контролем пророссийских боевиков так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
Власти Украины считают, что РФ прибегла к маневрам, чтобы создать атмосферу давления во время переговоров для урегулирования ситуации на Донбассе. Киев и ряд западных стран Запада призвали российские власти не накалять ситуацию.
В конце апреля в России заявили, что начали отводить войска в места их постоянной дислокации. В середине мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что РФ продолжала удерживать возле разных участков границы около 80 тысяч военных.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".