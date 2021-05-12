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Таран объяснил, что не так с отводом войск России от границы Украины

12 мая 2021, 13:11
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Россия приступила к отводу войск от украино-российской границы – но явно не спешит выполнять все свои обещания, заявил глава Минобороны.

Таран объяснил, что не так с отводом войск России от границы Украины
Таран объяснил, что не так с отводом войск России от границы Украины / УНИАН

Россия отводит войска от российско-украинской границы. Однако процесс идет крайне медленно, и свои обязательства Россия выполняет не все, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

На специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" 12 мая Таран заявил, что Россия так и не выполнила свое обещание отвести войска до начала мая. А сейчас продолжает затягивать этот процесс.

"По данным, которые я получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от нашей границы. В частности, мы наблюдаем, по данным нашей разведки, информации, которую мы получаем от разведок наших западных партнеров: Россия очень медленно отводит войска. Отводит – это так, но очень медленно. И то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности", – уточнил глава Минобороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил, как Россия отводит войска от украинской границы. Вероятность мощной эскалации со стороны России достаточно велика, но уже заметно меньше, чем в начале апреля. Именно об этом сказал Владимир Зеленский.

Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:

  • 31 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
  • 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

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