"В Варшаве у Лукашенко три голоса": беларуский журналист назвал причину протестов

Первая кровь на протестах в Беларуси / Фото: Радыё Svaboda

Беларуский журналист Францишак Вячорка заявил, что протесты в Минске вспыхнули после того, как независимые опросы показали противоположные результаты выборов президента, а избирательные комиссии были эвакуированы полицией через заднюю дверь.

"Эксклюзивные опросы, проведенные в 19 странах под Посольствами Беларуси, дали Цихануской около 80 % голосов. В Варшаве, например, Лукашенко получил всего три голоса (менее 1 %). В Москве многие не успели проголосовать, а спонтанный протест искрился, столкнулся с полицией московских бунтов. На 6 станциях в Минске, где присутствовали независимые наблюдатели, Цихановская победила с огромным преимуществом (на 5-6 выше Лукашенко). Совместный штаб пообещал помочь тем комиссиям, которые подсчитали голоса справедливо", - написал он в Facebook.

По словам журналиста, людей возмутили фальсификации и массовые репрессии во время избирательной кампании и в день голосования. Беларусы вышли на улицы своих городов, чтобы высказать протест.

Читайте такжеПротесты в Минске: стрельба по демонстрантам, барикады и первые жертвы"Полиция и спецназ применяли насилие, слезоточивый газ, свет и шумовые гранаты. Нам поступают сообщения о раненых и сотнях арестованных. Протесты проходят прямо сейчас в Минске и регионах, и мы отовсюду слышим о брутальной силе и насилии, применяемых правоохранительными органами", - сказано в сообщении.

Вячорка отметил, что в Беларуси заблокирован интернет и новостные сайты. Недоступен мобильный интернет, а также мессенджеры. Информацией можно обмениваться по телефону или с помощью смс.

Протесты в Беларуси / Фото: Радыё Svaboda

Протесты в Беларуси / Фото: Радыё Svaboda

Протесты в Беларуси / Фото: Радыё Svaboda

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