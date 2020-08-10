"В Варшаве у Лукашенко три голоса": беларуский журналист назвал причину протестов

Избиратели чувствуют себя "обманутыми и униженными".
Беларуский журналист Францишак Вячорка заявил, что протесты в Минске вспыхнули после того, как независимые опросы показали противоположные результаты выборов президента, а избирательные комиссии были эвакуированы полицией через заднюю дверь.
"Эксклюзивные опросы, проведенные в 19 странах под Посольствами Беларуси, дали Цихануской около 80 % голосов. В Варшаве, например, Лукашенко получил всего три голоса (менее 1 %). В Москве многие не успели проголосовать, а спонтанный протест искрился, столкнулся с полицией московских бунтов. На 6 станциях в Минске, где присутствовали независимые наблюдатели, Цихановская победила с огромным преимуществом (на 5-6 выше Лукашенко). Совместный штаб пообещал помочь тем комиссиям, которые подсчитали голоса справедливо", - написал он в Facebook.
По словам журналиста, людей возмутили фальсификации и массовые репрессии во время избирательной кампании и в день голосования. Беларусы вышли на улицы своих городов, чтобы высказать протест.
Читайте такжеПротесты в Минске: стрельба по демонстрантам, барикады и первые жертвы"Полиция и спецназ применяли насилие, слезоточивый газ, свет и шумовые гранаты. Нам поступают сообщения о раненых и сотнях арестованных. Протесты проходят прямо сейчас в Минске и регионах, и мы отовсюду слышим о брутальной силе и насилии, применяемых правоохранительными органами", - сказано в сообщении.
Вячорка отметил, что в Беларуси заблокирован интернет и новостные сайты. Недоступен мобильный интернет, а также мессенджеры. Информацией можно обмениваться по телефону или с помощью смс.
Напомним:
в Минске после объявления предварительных результатов выборов президента и победы Александра Лукашенко начались на улицах беларусской столицы столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями;
протесты начались после того, как Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные результаты выборов президента в пяти регионах страны, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 82% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская – всего 5%;
в Беларуси представители правоохранительных органов страны применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.
ранее был обнародован план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.