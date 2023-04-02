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В Венгрии цинично подыграли Кремлю: напугали ядерной войной из-за помощи Украине

2 апреля 2023, 18:32
Страны Западной Европы, дескать, могут принять участие в развязанной Россией войне против Украины, мол, "своими войсками", считает Мате Кошич.
Венгрия, ядерное оружие РФ
В Венгрии заявили, что если якобы будет мировая война, начнется ядерное противостояние / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Глава парламентской фракции правящей партии Фидес в Венгрии Мате Кошич заявил, то страны Запада, дескать, "в шаге от прямого вступления" в войну страны-агрессора России против Украины. По его словам, ситуация может привести якобы к ядерной войне.

Как сообщает Telex, в эфире одной из венгерских радиостанций он сказал о том, что, мол, "чем больше стран втягиваются в войну в Украине, тем быстрее идет движение к ядерной войне".

"Чем больше стран втягивается в войну в Украине, тем быстрее мы движемся к мировой войне. А если будет мировая война, то это будет ядерная война", - считает Кошич.

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По словам венгерского депутата, страны Западной Европы или соседи Украины, дескать, "в шаге от участия в войне своими войсками".

"А это именно то, чего, по нашему мнению, следует избегать", - почдеркнул Мате Кошич.

Агрессор Россия назвала Венгрию недружественной страной

Венгрия постоянно обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать ключевые инициативы украинского государства, которые направлены на сотрудничество с Евросоюзом и НАТО.

Кроме того, Будапешт призывает к диалогу Украины и России на выгодных агрессору условиях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее призвал к, мол, немедленному прекращению огня и переходу к переговорам. Оккупант Москва в такой ситуации получит время для перегруппировки своих сил и подготовки нового наступления на Украину.

Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов 30 марта объявил о том, что Венгрия остается недружественной для России страной, так как она поддержала ограничения против Москвы в рамках ЕС. При этом Станиславов не исключил введения ответных санкций против Будапешта.

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