В войне наступил перелом, военные ресурсы РФ истощены: анализ Financial Times

Военные успехи Киева заставили Европу поверить в победу Украины, а экономика России стремительно теряет стабильность.

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Россияне больше не могут делать вид, что войны нет / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Exilenova+

О чем пишет Financial Times:

Позиции России на фронте и в экономике начинают заметно ослабевать

Эффективные удары Украины по НПЗ ограничили экспортные доходы РФ

Экономика Украины адаптируется и демонстрирует стабильный рост

После начала полномасштабного вторжения России Украина долгое время воспринималась как сторона, находящаяся в менее выгодном положении. Несмотря на восхищение стойкостью украинцев и лидерскими качествами Владимира Зеленского, среди мировых лидеров преобладало мнение, что стратегическое преимущество остается за РФ благодаря ее масштабам и ресурсной базе. Однако в этом году ситуация постепенно меняется: как на фронте, так и в экономической сфере позиции России, судя по всему, начинают ослабевать. Об этом в своей колонке для Financial Times пишет экономический обозреватель Мартин Сандбу.

"Достижения Украины в военной технике теперь неоспоримы. Широко цитируемая цифра о том, что Россия ежемесячно теряет от её рук 30–40 тысяч человек, прочно укоренилась в правящих кругах Европы. По оценкам, Россия теряет территории (хотя и незначительно) последние три месяца. Внезапный спрос на украинские средства противодействия беспилотникам со стороны союзников США на Ближнем Востоке подчеркивает значительное повышение статуса Киева", - отмечает автор.

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Растет и способность Украины атаковать Россию, включая Москву, жители которой больше не могут делать вид, что войны нет.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам ограничили возможности России по экспорту. Операции против оккупационного правительства Крыма вынудили страну-агрессора объявить чрезвычайное положение после отключений электроэнергии и нехватки топлива.

"Аналогичные изменения наблюдаются и в отношении относительной экономической мощи России и Украины. Уже давно ясно, что Россия достигла предела своих экономических возможностей (…) Дефицит растет: правительство уже превысило целевой показатель дефицитных расходов на весь год. В первом квартале экономический рост пошел на спад. Государственные выплаты погибшим и раненым солдатам настолько велики, что имеют макроэкономическое значение", - отмечает Мартин Сандбу.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

В новом докладе Кильского института под названием "Конец игры" задокументированы пределы экономических возможностей, на которые опирается Москва. Рост цен на нефть и газ во время войны с Ираном не принес ожидаемого результата, в частности, благодаря атакам Украины на энергетические объекты. Но это также связано с новым жестким подходом Европы к российскому теневому танкерному флоту и торговыми санкциями, которые затрудняют использование экспортных поступлений для импорта товаров военного назначения.

Дефицитные расходы Москвы, возможно, всё ещё кажутся управляемыми в абсолютных масштабах. Но это потому, что финансирование войны также осуществлялось за счёт целевого частного кредитования и заимствований региональных правительств, что в совокупности повышает финансовую нестабильность.

Что касается экономики Украины, то, несмотря на постоянные атаки России, ей удалось частично компенсировать спад производства с 2022 года, и ожидается, что в этом году она продолжит расти. Налоговые поступления постепенно увеличиваются, а ожидания бизнеса улучшаются.

Киев по-прежнему полностью зависит от финансовой помощи союзников для поддержания своих военных расходов. Но прошедший год наглядно показал, что Европа заполняет пробел, оставленный США. Кредит в размере 90 млрд евро, согласованный ЕС в декабре, наконец-то выделяется. Европейские деньги уже направляются на украинское военное производство.

Таким образом, изменение настроений параллельно реальному перелому в пользу Украины.

"Это создает окно возможностей для друзей Киева еще больше изменить баланс - путем дальнейшей поддержки Украины и дальнейшего ограничения возможностей России вести войну.

Это включает в себя ужесточение санкций, более эффективное обеспечение соблюдения существующих и борьбу с их обходом, а также передачу замороженных активов Украине в качестве первоначального взноса на репарации", - говорится в статье.

Автор также отмечает, что Кильский институт предложил ввести пошлины на оставшуюся несанкционированную торговлю с Россией и передать вырученные средства Украине.

"Этот рецепт не нов, но результат может быть неожиданным. Впервые не только Украина, но и вся Европа осмелится мечтать о победе", - резюмировал Мартин Сандбу.

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о внутренней ситуации и войне против Украины. Он признал, что удары по энергетической инфраструктуре России создают проблемы, однако назвал их "некритическими".

Тем временем аредставитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что за четыре года полномасштабного вторжения Россия не смогла реализовать ни одной из заявленных целей. При этом страна-агрессор РФ понесла значительные потери - около 1,3 миллиона человек, а ее наступательные действия фактически застопорились.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что даже мобилизация в РФ не сможет кардинально изменить положение российских войск на поле боя. По мнению Коваленко, если осенью российские власти решатся на новую мобилизационную кампанию, ее главной целью станет восполнение потерь личного состава.

Крах Путина неизбежен - The Hill

Крым станет решающим полем битвы в войне России против Украины. Конец российского военного присутствия на оккупированном полуострове стремительно приближается. Киеву даже не обязательно возвращать Крым силой - достаточно лишь сделать его непригодным для использования российской армией.

"Конец Путина в Крыму близок. Крым - решающая территория этой войны. Украине даже не нужно его отвоевывать - ей достаточно лишь сделать его непригодным для использования российскими военными. Этот день стремительно приближается", - уверены военные эксперты.

Борьба за Крым, скорее всего, завершится окончательным разрушением Украиной Керченского моста Путина стоимостью 4 миллиарда долларов.

"Сможет ли Путин политически пережить потерю Крыма в пользу Украины? Мы в этом сильно сомневаемся", - резюмировали авторы статьи.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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