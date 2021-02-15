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В ВОЗ отреагировали на вспышки опасной лихорадки в Африке

15 февраля 2021, 22:57
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В регион уже направили группу специалистов для оказания помощи местным медикам, а также вакцины и лекарственные средства.

ВОЗ, здание
В ВОЗ отреагировали на вспышку вируса в Африке / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения считают, вспышки опасной лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Гвинее могут представлять существенный региональный риск, сообщает сайт организации.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, сейчас нужно предпринимать координированные меры вместе с властями региона.

"Гвинея, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар и другие страны приняли безотлагательные действия (для предотвращения распространения Эболы - ред.). Мы приветствуем такой подход. Нам действительно нужны скоординированные меры под руководством властей региона, поскольку эта болезнь представляет региональный риск", - заявил он.

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ВОЗ уже направила в регион группу специалистов для оказания помощи местным медикам, а также вакцины и лекарственные средства.

"ВОЗ делает все возможное, мы полностью оборудованы и готовы оказать поддержку на самом высоком уровне и Гвинее, и Конго, и соседним странам", - сказал Райан.

Вместе с тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго и Гвинеи "абсолютно не связанные" между собой.

Новая пандемия – о чем сообщалось ранее:

  • Ученые заговорили о новой устрашающей пандемии, которая может уничтожить половину человечества. Как заявил британский ученый Майкл Грегор, новый потенциальный источник пандемии - птицефабрики, где по всему миру содержатся миллионы кур.
  • Во Всемирной организации здравоохранения забили тревогу из-за риска новой пандемии из-за вируса Nipah (Нипах) или NiV. Смертность от заболевания может составить 40-70%, а сам вирус очень быстро распространяется.
  • Человечеству грозит новая пандемия, "больше похожая на черную смерть" - и она будет намного хуже, чем COVID-19. Исследователь окружающей среды Джон Видал предупредил, что зоонозные инфекции, которые передаются от животных к человеку, представляют собой серьезную угрозу для человечества, так как могут поразить земной шар в течение нескольких недель, убив десятки миллионов человек.
  • Пока мир борется с пандемией коронавируса, "проснулся" еще один опасный вирус. Женщина умерла от вируса Эбола в Демократической Республике Конго спустя три месяца после окончания вспышки болезни, в результате которой погибло 55 человек.

Африка ВОЗ Южная Африка лихорадка Эбола вирус Эбола
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