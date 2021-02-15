В ВОЗ отреагировали на вспышки опасной лихорадки в Африке

В регион уже направили группу специалистов для оказания помощи местным медикам, а также вакцины и лекарственные средства.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, вспышки опасной лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Гвинее могут представлять существенный региональный риск, сообщает сайт организации.
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, сейчас нужно предпринимать координированные меры вместе с властями региона.
"Гвинея, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар и другие страны приняли безотлагательные действия (для предотвращения распространения Эболы - ред.). Мы приветствуем такой подход. Нам действительно нужны скоординированные меры под руководством властей региона, поскольку эта болезнь представляет региональный риск", - заявил он.
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ВОЗ уже направила в регион группу специалистов для оказания помощи местным медикам, а также вакцины и лекарственные средства.
"ВОЗ делает все возможное, мы полностью оборудованы и готовы оказать поддержку на самом высоком уровне и Гвинее, и Конго, и соседним странам", - сказал Райан.
Вместе с тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго и Гвинеи "абсолютно не связанные" между собой.
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