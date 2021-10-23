Вакцина Pfizer на 90% защищает от COVID-19 детей от 5 до 11 лет - новое исследование

Вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет в США еще не одобрили / Фото Reuters

Вакцинация от коронавируса препаратом американской фармкомпании Pfizer более чем на 90% эффективна для предотвращения симптоматических инфекций у детей от 5 до 11 лет.

Как сообщает The Associated Press, в августе и сентябре было проведено исследование, в котором приняли участие 2268 детей. Они получили две прививки низкой дозы вакцины или плацебо с разницей в три недели. Каждая доза составляла одну треть той, которая дается подросткам и взрослым.

Эксперты подсчитали, что низкая доза вакцины была эффективна почти на 91%, исходя из 16 случаев COVID-19 среди детей, которым ввели плацебо, против трех заражений среди вакцинированных участников исследования.

Ни у одного участника не зарегистрировали серьезного течения заболевания, однако вакцинированные все же имели значительно более легкие симптомы, чем непривитые дети.

"Кроме того, у маленьких детей, которым были сделаны прививки с низкой дозой, выработался такой же высокий уровень антител, противостоящих коронавирусу, как у подростков и молодых людей, которым были сделаны прививки с обычной дозой", — говорится в материале.

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Отметим, что вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет в США пока что не одобрили. Эксперты предполагают, что если регуляторы позволят использование низкой дозы препарата от Pfizer, то вакцинация этой возрастной группы начнется уже в начале ноября.

Вакцинация детей от коронавируса

Вакцинация детей от коронавируса имеет смысл, однако, учитывая украинские реалии и то, что в Украине до сих пор не вакцинированы группы риска, было бы логичным все силы пускать на то, чтобы прививать взрослых, потому что они чаще занимают больничные койки, считает врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

В июле лекарственный регулятор ЕС одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12-17 лет.

Летом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны Европы, которые намерились вскоре вакцинировать детей от коронавирусной инфекции, отсрочить этот процесс.

Министерство здравоохранения не запрещает вакцинацию подростков с 12 лет, но отдает приоритет возрастной группе, так как, по статистике заболеваний, в Украине больше новых случаев заражения среди взрослых.