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Великобритания резко отреагировала на "злонамеренные действия" Москвы

15 апреля 2021, 22:56

В британском МИД российском дипломату дали понять, что Лондон поддерживает введенные президентом США Джо Байденом санкции против России.

Великобритания, флаг
Великобритания вызывает посла России / coursesuk.com

МИД Великобритании 15 апреля вызвал посла РФ Андрея Келина - российскому дипломату выразили обеспокоенность "злонамеренными действиями" Москвы, а также наращиванием войск России возле границы с Украиной, сообщает МИД Великобритании.

"Министерство иностранных дел Соединенного Королевства вызвало российского посла в связи с глубокой обеспокоенностью злонамеренной деятельностью (Москвы - ред.), включая кибератаки, вмешательство в демократические процесс и наращивание вооруженных сил (РФ, - ред.) вблизи украинской границы и аннексированного Крыма", - отмечается в пресс-релизе.

В британском МИД российском дипломату дали понять, что Лондон поддерживает введенные президентом США Джо Байденом санкции против России. Также послу указали на планы Великобритании продолжить поддержку своих союзников по противодействию "злонамеренным" действиям российских спецслужб.

Военные корабли США в Черном море - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Вашингтоне в связи со стягиванием Россией войск к границам Украины приняли решение о размещении военных кораблей США в Черное море. Предполагалось, что корабли будут находиться в черноморской акватории с 4-5 апреля по 14-15 мая. До этого Штаты получили соответствующее разрешение от Турции, контролирующей проливы Босфор и Дарданеллы.
  • В Минобороны США заявляли, что отправка кораблей американских военно-морских сил должна продемонстрировать контроль Вашингтона над ситуацией. Также в Америке обещали запустить разведывательные самолеты над Черным морем с целью контроля перемещения войск РФ в оккупированном Крыму.

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