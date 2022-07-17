Венгрия готовилась ввести "миротворцев": эксперт объяснил план Будапешта по Закарпатью

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В Венгрии разрабатывались планы ввода военных в Закарпатскую область под видом миротворцев, заявил политолог Тарас Семенюк.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, на такой шаг Будапешт мог пойти случае успешного продвижения российских оккупантов под предлогом защиты венгров на Закарпатье.

Он напомнил, что премьер Венгрии Виктор Орбан наведывался в Кремль перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украине.

"Поэтому, по моему мнению, есть определенная договоренность между Путином и Орбаном", – говорит эксперт.

Политолог не исключил, что Будапешт предпримет попытку реализации своей экспансии в Закарпатской области.

"Поэтому нам важно также сохранять военный контингент и на Закарпатье, для того чтобы можно было адекватно ответить в случае угроз", – добавляет Семенюк.

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Напомним, ранее разгорелся дипломатический скандал между Будапештом и Киевом после хамских высказываний главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента.

При этом он проигнорировал вызывающее утверждение Кевера о "психических проблемах" Зеленского и заявил о том, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне.

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