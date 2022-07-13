Везли древесину, алкоголь и автозапчасти: Литва не пропустила фуры из РФ и Беларуси в Калининград

Россия не смогла завезти подсанкционные товары в Калининград / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Литва не пропустила в Калининград грузовики из России и Беларуси, которые везли в город автозапчасти, лес, изделия из дерева, стекло, смазочные материалы и крепкие алкогольные напитки. Перевозку продукции заблокировали из-за заработавшего с 10 июля запрета на перевозку российских товаров через литовскую территорию в связи с санкциями ЕС.

Как сообщает литовский канал LRT со ссылкой на представительницу Таможенного департамента Лину Лауринайтете-Григене, литовские пограничники не пропустили в Калининград 34 российских и белорусских грузовика.

Читайте такжеВ России разразились угрозой напасть на Литву из-за транзитной блокады Калининграда"Развернутые на российскую и белорусскую сторону грузовики перевозили автозапчасти, лес и изделия из дерева, мебель, смазочные материалы, стекло, крепкие алкогольные напитки", - заявили в таможне.

Указывается, что запрет на транспортировку подсанкционных российских товаров через территорию Литвы действует с 10 июля.

Кроме того, пять человек, которые перевозили алкоголь, не смогли попасть в Литву через погранпост в Панемуне, где со стороны России идет ремонт моста Королевы Луизы и есть исключительно пешеходный переход.

Россия угрожает Литве из-за блокады Калининграда

18 июня Литва в связи с санкциями ЕС против России решила прекратить транзит определенных российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что запрет Вильнюса затронул приблизительно 50% всех грузов, которые привозили из других российских регионов. Калининград фактически оказался в сухопутной блокаде.

Глава комиссии Совфеда РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что у Москвы, дескать, появилась возможность решить проблемы остановки транзита товаров в Калининградскую область "любыми выбранными путями".

8 июля спикер МИД России Мария Захарова разразилась ультиматумом в адрес Литвы. По ее словам, если ситуация с перевозкой товаров в Калининградскую область не будет урегулирована, Москва применит жесткие меры в отношении Вильнюса. Дескать, российская сторона долго ждать не будет.

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