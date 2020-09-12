Визит хасидов в Умань: США экстренно обратились к Украине

США призвали Украину пустить хасидов в Умань / Reuters

26 конгрессменов-республиканцев США поддержали хасидов и подписали письмо к госсекретарю Майку Помпео призвать Украину пропустить паломников в страну.

Об этом сообщает Голос Америки.

Конгрессмены призывают Украину сделать "ограниченное религиозное исключение" для около 2 тысяч американских хасидов, обещая, что они будут уважать украинские противоэпидемические требования. В частности, хасиды согласны "находиться отдельно от местного населения".

Автор письма конгрессмен Джефф Данкен подчеркнул, что во время неопределенности на фоне пандемии коронавируса правительства стран должны позволять максимальную гибкость для выполнения религиозных обрядов.

Читайте такжеИзраиль отправит в Умань своих полицейских

"Я имею глубокое уважение ко всем вероисповеданиям и верю, что Украина разработала свои ограничения на путешествия с добрыми намерениями. Но я также верю, что они должны найти нестандартные пути и пойти навстречу паломникам с соблюдением требований безопасности и здравого смысла", - заявил он.

Хасиды в Умани: