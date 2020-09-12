Визит хасидов в Умань: США экстренно обратились к Украине

Конгрессмены призывают Украину сделать "ограниченное религиозное исключение" для около 2 тысяч американских хасидов.
26 конгрессменов-республиканцев США поддержали хасидов и подписали письмо к госсекретарю Майку Помпео призвать Украину пропустить паломников в страну.
Об этом сообщает Голос Америки.
Конгрессмены призывают Украину сделать "ограниченное религиозное исключение" для около 2 тысяч американских хасидов, обещая, что они будут уважать украинские противоэпидемические требования. В частности, хасиды согласны "находиться отдельно от местного населения".
Автор письма конгрессмен Джефф Данкен подчеркнул, что во время неопределенности на фоне пандемии коронавируса правительства стран должны позволять максимальную гибкость для выполнения религиозных обрядов.
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"Я имею глубокое уважение ко всем вероисповеданиям и верю, что Украина разработала свои ограничения на путешествия с добрыми намерениями. Но я также верю, что они должны найти нестандартные пути и пойти навстречу паломникам с соблюдением требований безопасности и здравого смысла", - заявил он.
Хасиды в Умани:
- Мэр Умани Александр Цебрий ночь на 18 августа провел в спальном мешке под Офисом президента, протестуя против приезда в период карантина хасидов на праздник Рош Ха-Шана.
- В Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана приехало от двух до трех тысяч хасидов.
- Напомним, Кабмин поддержал инициативу МВД Украины о запрете посещения Умани хасидами во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана - ред.) в 2020 году.