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Визит хасидов в Умань: США экстренно обратились к Украине

12 сентября 2020, 21:06

Конгрессмены призывают Украину сделать "ограниченное религиозное исключение" для около 2 тысяч американских хасидов.

Флаг, США
США призвали Украину пустить хасидов в Умань / Reuters

26 конгрессменов-республиканцев США поддержали хасидов и подписали письмо к госсекретарю Майку Помпео призвать Украину пропустить паломников в страну.

Об этом сообщает Голос Америки.

Конгрессмены призывают Украину сделать "ограниченное религиозное исключение" для около 2 тысяч американских хасидов, обещая, что они будут уважать украинские противоэпидемические требования. В частности, хасиды согласны "находиться отдельно от местного населения".

Автор письма конгрессмен Джефф Данкен подчеркнул, что во время неопределенности на фоне пандемии коронавируса правительства стран должны позволять максимальную гибкость для выполнения религиозных обрядов.

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"Я имею глубокое уважение ко всем вероисповеданиям и верю, что Украина разработала свои ограничения на путешествия с добрыми намерениями. Но я также верю, что они должны найти нестандартные пути и пойти навстречу паломникам с соблюдением требований безопасности и здравого смысла", - заявил он.

Хасиды в Умани:

хасиды Умань новости Украины новости США иудеи Рош Ха-Шан Майкл Помпео
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