Визит в Вашингтон и компенсация за СП-2: Илларионов рассказал, как Зеленский достучался до США

США после интервью Зеленского снова обозначили четкую поддержку Украины - Илларионов / УНІАН

Президент Украины Владимир Зеленский совершил мощный шаг, когда дал интервью американскому изданию Axios. Заявления гаранта разошлись по американским структурам власти, в результате чего Зеленский получил приглашение в Вашингтон и поддержку от Штатов в вопросе Северного потока-2. При этом американцы предоставят Киеву военную помощь на 150 миллионов долларов, которые ранее отказались давать. Об этом заявил экономист, бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что стиль интервью Зеленского Axios, за который его раскритиковали в Киеве, сработал на международной политической арене. В результате этого ему удалось получить важные ресурсы для защиты своей страны.

"Во-первых, американская сторона стала говорить о том, что она каким-то образом будет способствовать тому, чтобы Германия как-то компенсировала потери для Украины в результате постройки "Северного потока-2". Во-вторых, Зеленский получил приглашение в Белый дом, пусть после встречи с Путиным, но тем не менее. В-третьих, Минобороны США объявило о том, что они дают дополнительно 150 млн долларов в качестве военной помощи Украине, которые были вычеркнуты из помощи три месяца назад, когда пришла администрация Байдена", - объяснил Илларионов.Читайте такжеСделка США и России по Украине: на Банковой рассказали, о чем договорились Зеленский и Байден

По его словам, интервью украинского гаранта прочитали во всех эшелонах американской власти. Подобный шаг поспособствовал тому, что Байден вынужден был позвонить президенту Украины.

"Это интервью очень внимательно прочитали во всех институтах американской власти. И это интервью вынудило Байдена позвонить Зеленскому. В результате этого уже второго телефонного звонка украинская сторона добилась нескольких важных вещей", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня провел телефонные переговоры с хозяином Белого дома Джо Байденом. В ходе разговора Байден заверил Зеленского, что на саммите США и России в Женеве он скажет Путину о поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета украинского государства. При этом Зеленский был приглашен с визитом в Белый дом.

В Офисе президента рассказали о том, что Зеленский и Байден обсудили конфликт на Донбассе, вопросы Северного потока-2, а также аспекты интеграции Украины в НАТО.

Зеленский должен отправиться с визитом в Вашингтон уже в июле. Во время встречи Байден расскажет украинскому президенту подробности встречи с Путиным.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, американские власти ожидают, что перед визитом президента Зеленского в Вашингтон Киев должен реализовать реформы по ряду направлений. Речь идет об обеспечении независимости судебной системы, достижении прогресса в изменениях в сфере корпоративного управления и реализации антикоррупционного законодательства.