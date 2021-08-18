Власть Талибана в Афганистане и позиция Москвы: дипломат объяснил, почему России грозит опасность

Талибан действует по своим правилам, организация опасна для всех соседних государств – дипломат/ REUTERS

Деятельность исламистской организации Талибан, которая теперь контролирует Афганистан, несет угрозу в том числе и для России, которая ведет диалог с талибами. Такие организации обычно действуют в специфических интересах. Сейчас рано объяснять или делать прогнозы относительно того, почему Москва не эвакуирует свое посольство с Кабула. Об этом заявил украинский дипломат Маркиян Лубкивский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что организация Талибан может угрожать соседним с Афганистаном государствам. Речь идет и о России. Исламисты неподконтрольны Москве, а их деятельность может быть непредсказуемой.

Читайте такжеТалибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС"Я думаю, что "Талибан" представляет угрозу прежде всего для соседних государств с Афганистаном, в том числе и для Российской Федерации. Я не хочу быть каким-то злым пророком и прогнозировать моменты, связанные с террористическими атаками в Российской Федерации, но я думаю, что "Талибан" не является подконтрольным России. Это организация, которая действует по правилам - кто платит, тот и заказывает музыку", - отметил дипломат.

Также он добавил, что Россия не эвакуировала свое дипломатическое ведомство из Кабула, в отличие от Вашингтона и Лондона, скорее всего, по причине определенных договоренностей. Однако пока рано делать определенные выводы.

"Мы всего не знаем, пожалуй есть какие-то "подводные камни", о которых мы можем догадываться. Надо посмотреть 6, 12, а то и 24 месяца, как будет развиваться ситуация", - подчеркнул Маркиян Лубкивский.

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Ситуация в Афганистане

США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана. Американцы должны вывести все свои военные подразделения до 31 августа.

15 августа группировка Талибан захватила Кабул и заявила о том, что полностью контролирует Афганистан. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель талибов Мухаммед Наим публично заявил о завершении "многолетней войны" в Афганистане.

16 августа помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Байден принял правильное решение по выводу войск из Афганистана. Афганская армия была неспособна противостоять противнику, поэтому не было больше смысла в нахождении там американских военных.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что решение США уйти из Афганистана обернется катастрофой не только для американского государства, но и для союзников Вашингтона.