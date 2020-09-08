Власти Беларуси подтвердили задержание Колесниковой – подробности

Мария Колесникова задержана силовыми структурами Беларуси / Tyt.by

Лидер оппозиции Беларуси Мария Колесникова была задержана при попытке пересечения белорусско-украинской границы через пункт пропуска "Александровка". Ее соратники Антон Родненков и Иван Кравцов уже на территории Украины.

Об этом рассказал представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, сообщает Белта.

По его словам, трое оппозиционеров проходили пограничный контроль 8 сентября примерно в 4:00 по местному времени.

"Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4:00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе", - заявил Бычковский.

Представитель погранслужбы отметил, что на данном участке границы усиленный пограничный контроль. Колесникова, Родненков и Кравцов прошли таможню и отправились в Украину. Но при встрече с пограничным нарядом они неожиданно ускорились, тем самым создав опасность для жизни белорусского пограничника.Читайте такжеПохищение Колесниковой в Минске: опубликовано видео задержания

"Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - добавил Бычковский.

Он подчеркнул, что Родненков и Кравцов уже на территории Украины. Эту информацию подтверждают украинские пограничники.

Колесникова задержана.