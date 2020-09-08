Власти Беларуси подтвердили задержание Колесниковой – подробности

Оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.
Лидер оппозиции Беларуси Мария Колесникова была задержана при попытке пересечения белорусско-украинской границы через пункт пропуска "Александровка". Ее соратники Антон Родненков и Иван Кравцов уже на территории Украины.
Об этом рассказал представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, сообщает Белта.
По его словам, трое оппозиционеров проходили пограничный контроль 8 сентября примерно в 4:00 по местному времени.
"Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4:00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе", - заявил Бычковский.
Представитель погранслужбы отметил, что на данном участке границы усиленный пограничный контроль. Колесникова, Родненков и Кравцов прошли таможню и отправились в Украину. Но при встрече с пограничным нарядом они неожиданно ускорились, тем самым создав опасность для жизни белорусского пограничника.Читайте такжеПохищение Колесниковой в Минске: опубликовано видео задержания
"Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - добавил Бычковский.
Он подчеркнул, что Родненков и Кравцов уже на территории Украины. Эту информацию подтверждают украинские пограничники.
Колесникова задержана.
- В посольстве Украины в Беларуси официальной подтверждают информацию, что Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли белорусско-украинскую границу.
- Напомним, во вторник, 8 сентября, белорусские пограничники сообщили, что лидер оппозиции Мария Колесникова, а также ее соратники Иван Кравцов и Антон Родненков, прошли таможенный контроль и отправились в направлении Украины.
- В то же время государственные СМИ Беларуси заявили о задержании Колесниковой. В пограничном комитете эту информацию не подтверждали.
- Мария Колесникова была похищена в понедельник, 7 сентября, в центре Минска. Оппозиционер до сих пор не выходит на связь.
- В силовых структурах Беларуси заявляли, что Колесникову не задерживали.