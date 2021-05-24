УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Власти Беларуси выдворили всех сотрудников посольства Латвии: ответа долго ждать не пришлось

24 мая 2021, 19:23
Прослушать новость
Остановить

Латвия в ответ высылает белорусских дипломатов.

Флаг Беларусь
На чемпионате мира по хоккею сменили флаг Беларуси / Twitter

Власти Беларуси приняли решение выслать всех сотрудников посольства Латвии. В дипмиссии останется только один административно-технический работник для охраны здания.

"Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - заявил глава МИД Беларуси, передает БелТа.

Глава МИД отметил, что посол Латвии был приглашен в связи с оскорблением государственного флага Беларуси в Риге.

"Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов", - добавил он.

По его словам, послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, а сотрудникам посольства - в течение 48 часов.

Читайте такжеБритания наказала жесткими санкциями Беларусь

Позже в министерстве иностранных дел Латвии сообщили, что в ответ на действия Минска министерство вызвало временного поверенного в делах Белоруссии "для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений".

В чем причина высылки дипломатов Беларуси и Латвии

В эти дни столица Латвийской Республики принимает чемпионат мира по хоккею в высшем дивизионе. В честь этого в центре города вывешены флаги всех стран-участниц.

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич решили сменить нынешний государственный флаг Беларуси, оставшийся с советских времен, на бело-красно-белый, олицетворяющий оппозиционное движение в этой державе.

На такой шаг латвийские чиновники пошли после вчерашних событий в Беларуси.

Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:

  • Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
  • Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.
  • В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
  • В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
  • Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.
Беларусь Латвия
Сейчас вы просматриваете новость «Власти Беларуси выдворили всех сотрудников посольства Латвии: ответа долго ждать не пришлось». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Молили о помощи и падали на надгробия: известны подробности крушения воздушного шара на ХмельнитчинеМолили о помощи и падали на надгробия: известны подробности крушения воздушного шара на Хмельнитчине В моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и максиВ моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и макси Гороскоп на 23 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомствоГороскоп на 23 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомство Гороскоп на 24 мая 2021 всех знаков Зодиака: достойное вознаграждение, запретные приключенияГороскоп на 24 мая 2021 всех знаков Зодиака: достойное вознаграждение, запретные приключения Санта Димопулос отмечает 34-летие - творческий путь и лучшие песни девушкиСанта Димопулос отмечает 34-летие - творческий путь и лучшие песни девушки

Последние новости

23:10
Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021
22:54
Выяснились результаты проверки на наркотики победителя Евровидения Видео
22:47
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
22:45
В Украину движется серьезное похолодание и опасная погода Видео
22:29
У Зеленского объявили о полном прекращении авиасообщения с Беларусью Видео
Реклама
22:23
США и Россия подтвердили встречу Байдена и Путина Видео
22:15
Польша призвала усилить давление на Беларусь из-за "угона" самолета Видео
22:10
В МВД Беларуси рассказали, где находится задержанный Роман Протасевич Видео
21:56
Врач рассказала, с чем нельзя пить горячий чай Видео
21:35
Алкоголь и похудение: названы самые низкокалорийные напитки Видео
21:32
Еврокомиссия нанесла жесткий финансовый удар по Беларуси Видео
21:12
Глава МИД Кулеба резко высказался в адрес Беларуси Видео
20:47
Ляшко припугнул массовыми увольнениями в Минздраве
20:33
У Байдена сделали заявление о ситуации по встрече с Путиным Видео
20:21
В моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и макси Фото Видео
20:09
В ЕС появилась первая страна с коллективным иммунитетом от COVID-19 Видео
20:08
Названы опасные подарки, которые никогда нельзя дарить и принимать Видео
20:02
В Британии предложили ударить по двум трубопроводам РФ, чтобы обрубить финансирование Лукашенко Видео
19:49
"Всех найдут и всех достанут": Минск пошел путем устрашения мнение
19:41
Украинцев предупредили о тропической жаре и назвали сроки "теплового удара" Видео
Реклама
19:29
В МАУ высказались о перспективах запрета полетов над Беларусью
19:23
Власти Беларуси выдворили всех сотрудников посольства Латвии: ответа долго ждать не пришлось Видео
19:03
Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег - эксперт
19:01
Борт Ryanair мог сесть в Киеве: в Минске сделали неожиданное заявление Видео
18:53
Зеленский решил отдать Крым крымским татарам: детали инициативы президента Видео
18:46
Мошенники заманивают украинцев за границу и оставляют без денег - эксперт
18:39
Британия наказала жесткими санкциями Беларусь Видео
18:35
В Днепре ребенок поджег себя ради эпического видео для Сети Видео
18:03
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью Видео
17:58
Пассажир упавшего шара под Каменец-Подольским раскрыл подробности трагедии Видео
17:55
"Проблема усугубляется": эколог обвинила власти в затягивании решения проблем бытовых отходов
17:50
В Украине назревает острая проблема с пресной водой - эксперт
17:27
Захват самолета Ryanair в Минске: у Зеленского объявили о требованиях к режиму Лукашенко Видео
17:18
"Пошли, получишь по еб*лу": разборки девочек-подростков на Киевщине закончились дракой Видео
17:14
В Одессе нашли застреленным офицера Госпогранслужбы: первые подробности трагедии Видео
16:50
Как Лукашенко накажут за дерзкое задержание блогера Протасевича
16:43
СМИ узнали новые детали грядущей встречи Байдена и Путина Видео
16:34
Одну из худших трасс на Львовщине превращают в европейскую дорогу
16:30
Елизавета II вышла в свет и покорила невероятно стильным образом Фото Видео
16:29
Троица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать Видео
Реклама
16:12
"Воздушное пиратство" Лукашенко: в ЕС рассказали, как закрывают небо от Беларуси Видео
15:52
Опять "бомба" на борту: в Минске самолет Lufthansa не выпустили во Франкфурт Видео
15:50
После реформы рынка украинцы смогут покупать газ и электричество у одного поставщика - эксперт
15:48
У Зеленского назвали условие запрета полетов белорусских самолетов в Украину Видео
15:36
Стало известно, когда Украина запустит COVID-паспорта, открывающие путь в Евросоюз Видео
15:31
В скорую заносили на руках: в Ивано-Франковске возле садика нашли пьяных детей без сознания
15:22
Дима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал совет Видео
15:17
В Минобразования рассказали, когда школьники снова уйдут на дистанционку Видео
15:04
В ВОЗ предупредили об атаке нового смертоносного вируса Видео
14:49
Какие изменения ждут Туристическое Страхование новости компании
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять