Власти Беларуси выдворили всех сотрудников посольства Латвии: ответа долго ждать не пришлось

Латвия в ответ высылает белорусских дипломатов.
Власти Беларуси приняли решение выслать всех сотрудников посольства Латвии. В дипмиссии останется только один административно-технический работник для охраны здания.
"Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - заявил глава МИД Беларуси, передает БелТа.
Глава МИД отметил, что посол Латвии был приглашен в связи с оскорблением государственного флага Беларуси в Риге.
"Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов", - добавил он.
По его словам, послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, а сотрудникам посольства - в течение 48 часов.
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Позже в министерстве иностранных дел Латвии сообщили, что в ответ на действия Минска министерство вызвало временного поверенного в делах Белоруссии "для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений".
В чем причина высылки дипломатов Беларуси и Латвии
В эти дни столица Латвийской Республики принимает чемпионат мира по хоккею в высшем дивизионе. В честь этого в центре города вывешены флаги всех стран-участниц.
Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич решили сменить нынешний государственный флаг Беларуси, оставшийся с советских времен, на бело-красно-белый, олицетворяющий оппозиционное движение в этой державе.
На такой шаг латвийские чиновники пошли после вчерашних событий в Беларуси.
Инцидент с авиалайнером Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:
- Самолет компании Ryanair, который летел рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, вынужден был совершить срочную посадку в связи с сообщением о заминировании. Однако после того, как авиалайнер приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
- Среди пассажиров авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали силовики в Минске.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и сказала, что Роману Протасевичу может грозить смертная казнь.
- В Евросоюзе в связи с резонансной посадкой самолета в аэропорту Минска потребовали объяснений от Беларуси.
- В ответ ЕС рассмотрит возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
- Согласно данным белорусских СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках согласно разным статьям Уголовного кодекса республики. Однако ни одна из данных статей не предусматривает исключительной меры наказания.