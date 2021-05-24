Власти Беларуси выдворили всех сотрудников посольства Латвии: ответа долго ждать не пришлось

На чемпионате мира по хоккею сменили флаг Беларуси / Twitter

Власти Беларуси приняли решение выслать всех сотрудников посольства Латвии. В дипмиссии останется только один административно-технический работник для охраны здания.

"Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - заявил глава МИД Беларуси, передает БелТа.

Глава МИД отметил, что посол Латвии был приглашен в связи с оскорблением государственного флага Беларуси в Риге.

"Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов", - добавил он.

По его словам, послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, а сотрудникам посольства - в течение 48 часов.

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Позже в министерстве иностранных дел Латвии сообщили, что в ответ на действия Минска министерство вызвало временного поверенного в делах Белоруссии "для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений".

В чем причина высылки дипломатов Беларуси и Латвии

В эти дни столица Латвийской Республики принимает чемпионат мира по хоккею в высшем дивизионе. В честь этого в центре города вывешены флаги всех стран-участниц.

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич решили сменить нынешний государственный флаг Беларуси, оставшийся с советских времен, на бело-красно-белый, олицетворяющий оппозиционное движение в этой державе.

На такой шаг латвийские чиновники пошли после вчерашних событий в Беларуси.

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