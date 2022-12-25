Вместо Лады - прицеп дров: семью оккупанта отблагодарили за смерть сына в Украине

Примечательно, что министр обороны России Сергей Шойгу также родом из Республики Тыва, он родился в городе Чадан.

Семью оккупанта отблагодарили за смерть сына в Украине / скриншот

В Республике Тыва семье убитого мобилизованного россиянина выдали компенсацию дровами.

Новость о "помощи" семьи опубликовал в соцсети местный минлесхоз.

"Напоминаем, министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва по сей день оказывается поддержка семей мобилизованных земляков", - говорится в сообщении.

Примечательно, что министр обороны России Сергей Шойгу родом из Республики Тыва, он родился в городе Чадан.

Сообщение о компенсации / скриншот

Напомним, украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

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