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Во Франции отказались признать независимость Нагорного Карабаха

27 ноября 2020, 01:31

В Париже заявили, что резолюция Сената страны будет отклонена.

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Франция не собирается признавать Нагорный Карабах / Reuters

Правительство Франции не будет признавать независимость Нагорного Карабаха и отклонит соответствующую резолюцию Сената республики.

В Министерстве иностранных дел Франции напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана, которые он сказал перед голосованием за резолюцию в Сенате, относительно позиции французского правительства по Нагорному Карабаху: "Франция не признает самопровозглашенную республику".

"Франция остается решительной в вопросе урегулирования конфликта. Франция и впредь будет делать все от нее зависящее для стабилизации ситуации на Южном Кавказе", — заявили в МИД.

Отметим, 25 ноября верхняя палата Парламента Франции приняла резолюцию, которая содержала призыв к руководству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Против этой резолюции проголосовал только 1 сенатор.

В тоже время в Азербайджане назвали данную резолюцию "клочком бумаги" и заявили, что данное решение является нарушением международного права.​

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