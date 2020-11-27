Во Франции отказались признать независимость Нагорного Карабаха

В Париже заявили, что резолюция Сената страны будет отклонена.
Правительство Франции не будет признавать независимость Нагорного Карабаха и отклонит соответствующую резолюцию Сената республики.
В Министерстве иностранных дел Франции напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана, которые он сказал перед голосованием за резолюцию в Сенате, относительно позиции французского правительства по Нагорному Карабаху: "Франция не признает самопровозглашенную республику".
"Франция остается решительной в вопросе урегулирования конфликта. Франция и впредь будет делать все от нее зависящее для стабилизации ситуации на Южном Кавказе", — заявили в МИД.
Отметим, 25 ноября верхняя палата Парламента Франции приняла резолюцию, которая содержала призыв к руководству страны признать независимость Нагорно-Карабахской республики. Против этой резолюции проголосовал только 1 сенатор.
В тоже время в Азербайджане назвали данную резолюцию "клочком бумаги" и заявили, что данное решение является нарушением международного права.
Война за Нагорный Карабах – о чем ранее сообщал Главред:
- На решение Сената отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что признание независимости Арцаха становится международной повесткой.
- 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что берет на себя всю ответственность за провал обороны армянской армии в Нагорном Карабахе.