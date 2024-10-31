Военные КНДР сами 'рвутся' в Украину: СМИ раскрыли причины

Ким Чен Ын "передал" России бойцов из своих элитных спецподразделений.

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Почему военные КНДР хотят в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, KSNA

Коротко:

Солдатам КНДР "с честью" воевать в рядах РФ

Путин обещает до 2 тысяч долларов каждому бойцу, но все пойдет в карман Кима

Ким Чен Ын скрывает от своего населения отправку солдат

Для солдат КНДР поездка в Россию и участие в российско-украинской войне может быть даже поводом для гордости, а еще она рассматривается ими как редкий шанс хорошо заработать и достичь привилегированного положения, пишет Independent со ссылкой на бывших северокорейских военнослужащих.

"Они просто будут считать за честь быть избранными в роли тех, кого отправляют в Россию. Но я думаю, что большинство из них вряд ли вернется домой", - убежден один из собеседников. видео дня

Также отмечается, что Ким Чен Ын отобрал на войну отборных бойцов из своих элитных спецподразделений. Их мотивация - деньги.

Журналисты объясняют, что даже в рядах элитных подразделений многие солдаты болеют туберкулезом и недоеданием. А зарплата среднестатистического военного составляет менее одного доллара.

Россия же якобы обещает до 2 тысяч долларов на человека ежемесячно. Однако вряд ли бойцы увидят эти деньги - все пойдет в казну Ким Чен Ына.

Тем не менее именно озвучивание такой суммы будет побуждать молодых солдат соглашаться на участие в войне. Среди них будут и те, кто просто захочет увидеть другие страны.

"Северокорейские солдаты рассматривают поездку в Россию как уникальный опыт", - отметил один из экс-военнослужащих КНДР в разговоре с журналистами.

Ситуацию могут изменить потери, которые эти солдаты будут нести на поле боя. Тогда, по мнению собеседников издания, бойцы будут сдаваться в плен или просить переселить их в Южную Корею.

Кроме того, солдаты КНДР проходили подготовку в горной местности и не знакомы с восточноевропейской равниной. То же касается и применения беспилотников - солдаты КНДР не понимают современных технологий.

Ким Чен Ын скрывает от своего населения отправку солдат.

Войска КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Как писал Главред, американская разведка подтвердила пребывание по меньшей мере 8 тысяч солдат КНДР в Курской области. Эта группировка вступит в бой в ближайшие дни.

Об этом же чуть ранее и заявлял президент Владимир Зеленский. Сейчас Украине известно о том, что в подготовительном лагере находится 3 тысячи корейцев. Пока они еще не были задействованы в бою.

"Еще нет, но они будут. Это вопрос уже в днях, а не в месяцах", - сказал президент 31 октября.

Всего, по данным Пентагона, примерно 10 000 северокорейских солдат прибыли для военных тренировок в восточные регионы России. Некоторых из них уже переместили ближе к границе с Украиной. РФ обеспечивает северокорейских военных своей формой и оружием.

Что известно о The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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