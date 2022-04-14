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Воевать с Украиной больше не хотят, а "посадить" их нельзя: в РФ уже до 40% "отказников" – CIT

14 апреля 2022, 16:01

Практически в каждом соединении есть военные, которые больше не хотят участвовать в войне России против Украины.

Российские войска
Военные в России массово отказываются от участия в боевых действиях с Украиной / УНИАН

Примерно до 40% контрактников, которые ранее уже воевали за Россию против Украины, отказываются возвращаться и участвовать в дальнейших боевых действиях. "Отказники" есть практически в каждом соединении. Поскольку такая ситуация не является побегом с поля боя, осудить их за дезертирство невозможно. Об этом заявил основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Как сообщает Настоящее время, он рассказал о том, что число "отказников" в российской армии постоянно увеличивается. Они присутствуют практически в каждом соединении, которое вернули с территории Украины. По примерным оценкам, таких военных от 20 до 40%. Повторно ехать и воевать на территорию украинского государства они уже не хотят.

Читайте такжеБолее 80% оккупантов из отдельных подразделений РФ не хотят дальше воевать – Генштаб"Отказники становятся более и более системным явлением. Они есть практически в каждом соединении, которое вернули из Украины. По нашим оценкам, от 20 до 40% контрактников, которых вернули с территории Украины и готовят к заброске по новой, отказываются идти в бой", - отметил Левиев.

Также он добавил, что если ситуация не указывает на побег с поля боя, то военных невозможно осудить за дезертирство. Поэтому российские военачальники врут, когда угрожают тюремным сроком за отказ воевать. Максимум, что грозит таким военным – это ответственность за невыполнение приказа.

Руслан Левиев подчеркнул, что большого наступления России на Донбасс, возможно, не будет до тех пор, пока защитники Мариуполя удерживают позиции.

Смотрите видео Главред – отряд ОМОНа из РФ отказался ехать на войну с Украиной

Россияне отказываются ехать на войну РФ против Украины

В марте 300 российских военных в Ахтырском районе Сумской области отказались от участия в боевых действиях. Они решили не выполнять приказ командования. Российские войска забрали свои 70 единиц техники и отправились домой.

Кроме того, 300 военных с захваченной РФ Южной Осетии отказались воевать вместе с российскими оккупантами против Украины. Они посчитали, что их бросили на войну умирать, сложили оружие и вернулись домой. В непризнанном анклаве призвали разобраться, почему случилась такая ситуация.

Журналист УНИАН Роман Цимбалюк сообщал, что еще около 600 военных отказались воевать против Украины. Причем даже под угрозой уголовной ответственности. Отказников стало больше 2000.

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