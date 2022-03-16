Война в Украине входит в самую опасную фазу: Волкер назвал причину

Курт Волкер / Reuters

Война в Украине 2022 входит в самую опасную фазу. Об этом говорится в колонке бывшего спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера на УНИАН.

По его словам, президент России Владимир Путин знает, что проигрывает войну в Украине. Он удваивает агрессивные действия даже тогда, когда его стратегическая позиция становится слабее.

Волкер отметил, что для сдерживания хозяина Кремля Запад должен проявить силу и дать возможность гражданам Украины сражаться и выживать, пока не выдохнется вражеское наступление.

"...Путин знает, что проигрывает, и удваивает агрессивные действия, даже когда его стратегическая позиция ослабевает. Это значит, что сейчас мы вступаем в самую опасную фазу злополучной путинской кампании. США и Запад должны осторожно управлять этой ситуацией...", - считает Волкер.

Как сообщал Главред, российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетам. Такой неутешительный прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время телемарафона 15 марта.

По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

"Они будут бить до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому нужно быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", - сообщил Арестович.

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