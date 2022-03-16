Зеленский предупредил оккупантов: РФ закончит войну позором, бедностью и изоляцией

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России в Украине закончится позором, бедностью и многолетней изоляцией.

"Граждане России! Каждый из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты", - заявил Зеленский в видеообращении.

Он добавил, что именно от действий российских граждан будет зависеть дальнейший исход событий.

"Хочу прямо сказать всем чиновникам РФ. Всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются", - сказал президент.

"Тоже самое касается системы пропаганды. Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете, просто уволитесь. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны за оправдание военных преступлений. Увольняйтесь. Несколько месяцев без работы для вас точно будут лучше, чем вся жизнь с международным преследованием", - подытожил глава государства.

Ранее сообщалось о том, что российской армией, которая участвует в военных действиях на территории Украины, потеряно до 40% подразделений.

Оккупанты несут потери и остановлены по всем направлениям