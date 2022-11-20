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Войну РФ против Украины поддерживают 75% россиян – ГУР

20 ноября 2022, 15:56

Кремлевская пропаганда хорошо работала многие годы. Теперь подавляющее большинство россиян поддерживает захватническую войну РФ против Украины.

Путин, война, россияне
Большинство россиян поддерживают войну Путина в Украине / Коллаж фото Reuters

Большинство граждан страны-агрессора России - а именно 75% - поддерживает войну РФ против Украины. Такие показатели являются результатом пропаганды Кремля.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на интервью своего представителя Вадима Скибицкого изданию KyivPost.

"Политика Кремля – это не политика всего населения РФ. Хотя, по некоторым оценкам, 75% населения России поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды в течение длительного времени, более 10 лет. Мы наблюдали такую ситуацию во времена Советского Союза, такая же угроза. Кто враг? Запад. Это тоже самое. Ничего нового", – сказал Скибицкий.

Отметим, опрос, который провела социологическая служба Russian Field, показал, что 60% россиян выступают за новое наступление путинской армии на Киев.

Почти две трети опрошенных мужчин (62%) заявили, что готовы лично принять участие в этой войне, если им представится такая возможность. Но вот желающих помочь оккупантам материально оказалось немного ‒ 67% не готовы жертвовать собственные средства в поддержку боевых действий, а 12% согласны тратить на это не более тысячи рублей в месяц.

Как сообщал Главред, подавляющее большинство украинцев - 87% - не готовы идти на какие-либо территориальные уступки ради скорейшего прекращения войны с РФ. Об этом свидетельствуют результаты телефонного социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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