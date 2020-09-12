"Войска НАТО больше не шевелятся": Лукашенко обратился к армии

Президент Беларуси призвал отвести армию от западных границ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отвести войска от западной границы страны, если войска НАТО "не шевелятся там больше".
Об этом сообщает БелТА.
"Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - сказал Лукашенко.
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин доложил Лукашенко, что "комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации".
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