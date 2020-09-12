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"Войска НАТО больше не шевелятся": Лукашенко обратился к армии

12 сентября 2020, 21:32

Президент Беларуси призвал отвести армию от западных границ.

Лукашенко
Лукашенко призвал отвести войска от границы / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отвести войска от западной границы страны, если войска НАТО "не шевелятся там больше".

Об этом сообщает БелТА.

"Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - сказал Лукашенко.

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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин доложил Лукашенко, что "комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации".

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