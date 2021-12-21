Войска РФ у границ Украины и вопрос Донбасса: в ФРГ заявили о срочной просьбе Шольца к Путину

Шольц потребовал от России срочного прекращения эскалации ситуации на границе с Украиной / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обеспокоен стягиванием РФ войск к кордонам Украины и призывает российского президента Владимира Путина к срочному разрешению кризиса. Шольц и Путин обсудили реализацию Минских соглашений по Донбассу и необходимость продолжения диалога в нормандском формате. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что во вторник, 21 декабря, состоялись телефонные переговоры лидеров России и Германии. Шольц во время дискуссии с Путиным заявил об обеспокоенности Берлина в связи с концентрацией российских войск у границ Украины.Читайте такжеЗапуск "Минска" в обмен на нормандский формат: Путин разразился ультиматумом Украине по Донбассу

"Канцлер Олаф Шольц сегодня в телефонном разговоре с президентом Путиным выразил обеспокоенность усилением военного присутствия России рядом с Украиной", - отметил Хебештрайт.

Также он уточнил, что Шольц призвал Путина к срочной деэскалации у российско-украинской границы.

Подчеркивается, что на высшем политическом уровне также обсуждался вопрос реализации Минских соглашений и необходимости продолжения диалога в нормандском формате. Шольц и Путин намерены вести переговоры и в дальнейшем.

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Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Киев в поисках пути урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе изучает варианты подключения к процессу США и прямых переговоров с руководством РФ.

Президент Зеленский 15 декабря провел переговоры с новым канцлером ФРГ Шольцем и президентом Франции Макроном. Стороны договорились продолжить диалог в рамках нормандского формата и обеспечить выполнение договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты на саммите лидеров нормандского формата в Париже в 2019 году.

Глава турецкого государства Реджеп Эрдоган говорил, что Турция готова стать посредником в диалоге России и Украины по Донбассу. Анкаре удалось установить контакт и с Киевом, и с Москвой.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на свои источники в администрации Байдена сообщили, что Штаты в ответ на инициированные Россией проекты договоров о безопасности в Европе могут потребовать установления перемирия на Донбассе и обмена пленными.