"Возможно, в следующий раз": Столтенберг заявил, что Украину не будут приглашать на саммит НАТО

Столтенберг заявил, что Украину не будут приглашать на саммит НАТО / Reuters

На саммит НАТО 14 июня 2021 года не будут приглашать Украину и Грузию. В нем примут участие только страны-участницы альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В следующий раз у нас, может быть, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но в этот раз формат с партнерами не предусмотрен", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции в онлайн формате.

По его словам, саммит пройдет только для союзников, поскольку будет коротким.

Столтенберг отметил, что политика открытых дверей в НАТО является большим достижением, которое позволило распространить демократию и права человека почти по всей Европе после холодной войны.

"Мы продолжаем работу со странами-аспирантами такими как Грузия и Украина. Наш месседж: сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции", - отметил Столтенберг.

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