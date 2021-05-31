"Возможно, в следующий раз": Столтенберг заявил, что Украину не будут приглашать на саммит НАТО

Генеральный секретарь Альянса посоветовал Украине сфокусироваться на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности.
На саммит НАТО 14 июня 2021 года не будут приглашать Украину и Грузию. В нем примут участие только страны-участницы альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"В следующий раз у нас, может быть, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но в этот раз формат с партнерами не предусмотрен", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции в онлайн формате.
По его словам, саммит пройдет только для союзников, поскольку будет коротким.
Столтенберг отметил, что политика открытых дверей в НАТО является большим достижением, которое позволило распространить демократию и права человека почти по всей Европе после холодной войны.
"Мы продолжаем работу со странами-аспирантами такими как Грузия и Украина. Наш месседж: сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции", - отметил Столтенберг.
Интеграция Украины в НАТО – о чем сообщалось ранее:
- 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только интеграция украинского государства в Североатлантический альянс поможет завершить российско-украинский конфликт на Донбассе.
- 1 мая в Белом доме сказали, что администрация президента США Джо Байдена намерена работать над тем, чтобы у Украины оставалась возможность для вступления в НАТО.
- 3 мая президент Польши Анджей Дуда рассказал о том, что на саммите НАТО в июне страны Альянса обсудят "дорожную карту", которую нужно будет выполнить Украине для вступления в коллективный блок безопасности.
- Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил сведения, согласно которым Украина не примет участие в саммите Североатлантического альянса, который запланирован на 14 июня. При этом, по его словам, в ходе мероприятия должен обсуждаться вопрос ПДЧ для Киева в НАТО.