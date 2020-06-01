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"Вторглись в Крым": Трюдо прошелся по идее Трампа насчет России

1 июня 2020, 21:57

В Великобритании уверены, что России не место на саммите Большой семерки.

Джастин Трюдо на саммите G20 попросил Владимира Путина освободить взятых в плен украинских моряков
Джастин Трюдо резко раскритиковал участие России в саммите / Reuters

Аннексия Крыма Россией - премьер Канады Джастин Трюдо резко высказался о возможности возвращения России в Большую семерку по инициативе президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, канадский лидер напомнил, что Москва продолжает игнорировать международное право и оккупировала чужую территорию.

"Россия была исключена из "Большой семерки" после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. И из-за ее продолжающегося неуважения международных правил и норм, выставленного напоказ, она остается за пределами G7 и будет оставаться вне ее", –сказал Трюдо.

В то же время чиновник не дал ответ на вопрос о том, примет ли участие лидер россиян Владимир Путин в саммите Большой семерки. Трюдо сообщил, что по этому поводу до сих пор продолжаются дискуссии.

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Кроме того, Трюдо добавил, что группа G20, куда также входит Россия, – это объединение, где присутствуют страны, "с которыми у нас не всегда хорошие отношения".

"Большая семерка" всегда была местом для откровенных бесед с союзниками и друзьями, которые так много делятся. Это, безусловно, то, что я надеюсь продолжать видеть", – подытожил политик.

Как писал Главред, американский президент Дональд Трамп провел телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным озвучил собственную идею о проведении саммита "Большой семерки" (G7), на которую планировал пригласить еще несколько государств ‒ Россию, Австралию, Индию, Республику Корею.

Напомним, ранее Дональд Трамп крайне резко отреагировал на материал телеканала CNN, журналисты которого выпустили сюжет о причастности России к массовым беспорядкам в Штатах. Руководитель Белого дома назвал представителей этого канала "больными лузерами".

Большая cемерка новости Великобритании Джастин Трюдо
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