Впервые в истории: штат СШАпризнал регион Украины побратимом

Американский штат признал регион Украины побратимом

Побратимом Хмельницкую область признал один из американских штатов – Миссисипи. О решении заокеанских партнеров объявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegam-канале

Глава Хмельницкой областной военной администрации поделился уникальной новостью. Американский штат впервые в истории избрал украинскую область побратимом.

"Штат Миссисипи признал нашу область областью-побратимом. Это впервые в истории штат США принял такое решение. Благодарен губернатору штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в столь сложное время", – заявил Гамалий.

Миссисипи расположен на юге США. Штатом с центром в Джексоне руководит губернатор-республиканец Тейт Ривз.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев ранее заявил, что Россия в рамках второй фазы своей так называемой "спецоперации" намерена захватить все районы Донецкой и Луганской областей, южные регионы Украины и создать коридор в оккупированный Крым.

В американском Институте изучения войны заявили, что силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия вдоль широкой дуги в Харьковской области. Тактическое наступление на северо-востоке региона сработало. Украинская армия может отбросить вражеские войска дальше от города и заложить фундамент для дальнейшей полномасштабной военной операции.

Читайте также: