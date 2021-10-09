Врач рассказал о проблемах со здоровьем у Саакашвили на 9-й день голодовки

Михаила Саакашвили задержали 1 октября / Reuters

Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили уже девятый день продолжает голодовку и начал испытывать проблемы со здоровьем.

Политика посетил его личный врач Николоз Кипшидзе, сообщает канал TV Pirveli.

По информации телеканала, адвокаты 48 часов пытались получить разрешение на визит медика к Саакашвили в 12-й исправительной колонии в Рустави.

Кипшидзе рассказал, что хоть внешне политик и выглядит нормально, но у него началась анемия. Пока что медик не видит необходимости в лечении Саакашвили, однако со следующей недели ему станет хуже, если не прекратить голодовку.

Читайте такжеЖена Саакашвили впервые отреагировала на видео с его новой девушкой ЯськоВрач также отметил, что экс-президент Грузии начал пить натуральные соки, однако у него закончились деньги и купить другие продукты питания в тюремном магазине он уже не может, сообщает "Эхо Кавказа".

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Что говорят о состоянии Саакашвили в тюрьме

Михаил Саакашвили чувствует себя хорошо и жалоб не имеет, находится под постоянным наблюдением медработников, говорится в распространенном в пятницу специальной пенитенциарной службой заявлении, пишет "Интерфакс".

Там напомнили, что Саакашвили объявил голодовку 1 октября в день его помещения в тюрьму. В первый же день был произведен его внешний осмотр, первичная медицинская проверка, а позже были проведены клинико-лабораторные обследования и проведены консультации с семейным врачом и врачами-специалистами другого профиля (включая медиков гражданского сектора).

Напомним, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали на территории страны 1 октября.